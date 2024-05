Dróncsapás ért egy oroszországi olajfinomítót és két olajraktárat

Az SZBU-nál arról is beszámoltak, hogy drónjaik eltaláltak két olajátrakodó telepet az oroszországi Krasznodari területen, az Anapa melletti Jurovka faluban. Az SZBU szerint ezek az olajraktárak olyan átrakodó létesítmények, amelyekből a Krím félszigeten lévő orosz csapatokat látják el üzemanyaggal. Az Ukrajinszka Pravda visszautalt arra, hogy az orosz média csütörtökre virradó éjjel történt dróntámadásról számolt be Jurovka községben, és arról is írt, hogy az oroszországi Belgorod városában robbanások történtek, és nagykiterjedésű tüzek keletkeztek. Az ukrán hírportál arra emlékeztetett, hogy az ukrán szakszolgálatok az esetek zömében hivatalosan nem kommentálják az orosz hadiipari komplexum és a védelmi ipart tápláló oroszországi létesítmények elleni dróntámadásokat, ugyanakkor az SZBU és a katonai hírszerzés többször is hangsúlyozta, hogy ezek legitim célpontok, mivel Ukrajna az ellene tíz éve megindított háborúban erőfölénnyel rendelkező agresszor országgal áll szemben.

