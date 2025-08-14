Drogválság temeti Skóciát

Megosztás itt:

„A számok önmagukért beszélnek, és lesújtó a kép, amit festenek. Tavaly 1065 ember halt meg drogtúladagolásban Skóciában, ami a legsúlyosabb adat egész Európában” – mutatott rá Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója.

Mint írta,

miközben a temetők telnek, a bíróságok százszámra engedik szabadon azokat, akik ezt a pusztítást az utcára öntik.

A kábítószer-kereskedők egy része mindössze 499 fontos (nem egész 250 ezer forintos) átlagbírsággal „bűnhődik” – kevesebbel, mint amennyit egy hétvégi városi vacsora kóstál egy középkategóriás étteremben. Az üzenet világos: bűnözni Skóciában kifizetődő – fogalmazott a szakértő.

