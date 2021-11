Drasztikusan emelkednek a fertőzésszámok Nyugat-Európában

Ausztria szigorít a beutazási szabályokon, ami a magyar munkavállalókat is érintheti.

Hongkong megtagadta a vízumot a The Economist tudósítójától

Az ausztráliai állampolgár Sue-Lin Wong - aki korábban a Financial Times üzleti napilapot és a Reuters hírügynökséget is tudósította Kínából - Twitter-üzenetben már el is búcsúzott.

2021. november 13.