Drasztikus lépésre volt kénytelen az Orvosok Határok Nélkül Gázavárosban

"Nincs más választásunk, mint felfüggeszteni a tevékenységünket, a klinikáinkat körülzárják az izraeli erők. Ez a legutolsó dolog, amit szeretnénk, Gázában hatalmas szükség van a segítségre" – fejtette ki közleményében Jacob Granger, az MSF gázai koordinátora.

A szervezet szerint az izraeli hadsereg támadásai elfogadhatatlan kockázatot jelentenek a dolgozóikra.

Csak az elmúlt héten az MSF gázavárosi klinikái több mint 3640 beteget vizsgáltak meg és 1655 alultápláltságban szenvedő pacienst láttak el

– közölte a civil szervezet, amely az erőszak azonnali beszüntetését és a segélymunkások akadálytalan belépését követelte.

Az MSF szerint sokan elmenekültek a városból a terület déli részére az evakuálási parancsok miatt, de a legsérülékenyebbek – a szülészeteken lévő újszülöttek, a súlyos sebesültek és a potenciálisan halálos kimenetelű betegségben szenvedők - nem tudnak távozni és nagy veszélyben forognak.