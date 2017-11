Drámai videón az észak-koreai katona menekülése

A többször is meglőtt dezertőrt jelenleg is kórházban ápolják, de orvosai szerint szépen javul az állapota.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ezúttal nem túlzás sem a „ritkán látható felvételek”, sem az „akciófilmbe illő jelenetek” kifejezés: az ENSZ dél-koreai haderejének videóján az látható, hogy egy katona Észak-Koreából autóval száguld a határ felé.

A dezertőr kiugrik a kocsiból, hogy futva meneküljön a rá tüzelő katonák elől. A felvétel egyik legkülönösebb jelenete, ahogy az egyik észak-koreai egyenruhás véletlenül dél-koreai területre téved, majd amikor ezt észreveszi, gyorsan visszafordul. De hiába sietett, az ENSZ-parancsnokság figyelmét nem kerülte el a határsértés.

„A Koreai Néphadsereg megsértette a fegyverszüneti egyezményt, mivel egyrészt átlőtt a demarkációs vonalon, másrészt átmenetileg konkrétan is átlépte a demarkációs vonalat” – fogalmazott a dél-koreai ENSZ-parancsnokság sajtófelelőse.

A meglőtt dezertőr órákig feküdt a földön a határ dél-koreai oldalán súlyos sebesüléssel. A dél-koreai katonák vonszolták el éjjel, majd amerikai katonai helikopterrel szállították kórházba hétfőn.

A katona gyomrából egy 27 centiméteres férget távolítottak el az orvosok. Összesen tizenkétféle parazitát találtak a szökött katona szervezetében. Elmondásuk szerint a dezertőr állapota szépen javul.

„Az állapota sokkal jobb, mint egy nappal ezelőtt. Már a tévét is bekapcsoltuk neki. Viszont még mindig nem tud rendesen enni, vizet is most ivott először” – nyilatkozta a szökött katona orvosa.

A katona egyelőre csak keveset beszél, és orvosai szerint a depresszió jeleit mutatja.