Drámai adatok: minden ötödik gyerek konfliktusövezetben élt 2024-ben

2025. november 04., kedd 09:26 | MTI
elemzés gyerekek felmérés konfliktusövezet

Tavaly mintegy 520 millió gyerek élt a világ konfliktus-zónáiban, 47 millióval több, mint az előző évben - hívta fel a figyelmet a Save the Children nemzetközi segélyszervezet kedden kiadott jelentése.

A segélyszervezet elemzésében kiemelte, hogy 2005 óta a tavalyi létszám volt a legnagyobb. Érzékeltetésként hozzáfűzték, hogy

az adatok alapján 2024-ben minden ötödik gyerek a világ valamelyik konfliktuszónájában élt.

A jelentés szerint tavaly rekordszámú, 41 763 "gyerekek elleni súlyos jogsértés" elkövetését igazolták, ami 30 százalékos növekedést jelentett a 2023-as adatokhoz képest. Ezeknek az incidenseknek több mint a fele négy régióra korlátozódott: a megszállt palesztin területekre, a Kongói Demokratikus Köztársaságra, Nigériára és Szomáliára.

1946 óta világszerte tavaly jegyezték fel a legtöbb konfliktust, összesen 61-et.

Florian Westphal, a Save the Children németországi vezetője azonnali politikai lépéseket sürgetett.

A globális fegyverkezés idején a gyermekek védelmének kell a biztonságpolitika középpontjában állnia

- szögezte le. Botrányosnak minősítette, hogy a kormányok többet költenek fegyverekre, mint a konfliktusövezetekben élő gyermekek védelmére.

Az elemzés az oslói székhelyű Békekutató Intézet (PRIO) és az ENSZ jelentéseinek adatain alapult. A meghatározás szerint konfliktus-zónának olyan helyszínek minősülnek, amelyek 50 kilométeres körzetében egy adott évben legalább egy "konfliktusos incidens" történt.

Fotó: Shutterstock

 

