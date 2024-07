Döntött az amerikai Legfelsőbb Bíróság: Trumpot megilleti a mentelmi jog + videó

Nem véletlenül zavarja a Biden stábot az ítélet. A láthatóan egyre rosszabb fizikai és szellemi állapotban lévő amerikai elnöknek ugyanis Donald Trump az egyetlen kihívója. A televíziós vitában pedig a mostani elnök olyan gyalázatosan rosszul szerepelt, hogy még a legliberálisabb Biden-párti CNN is kénytelen volt beismerni, a nézők kétharmada szerint a republikánus jelölt nyert. Most pedig a Legfelsőbb Bíróság kivette az egyetlen érdemi kampányeszközt a kezükből, a pereket.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.