Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

2025. október 31., péntek 09:43 | Origo
Donald Tusk Orbán Viktor lengyel ellenzék

A lengyel miniszterelnök hatalmát felhasználva, példátlan támadást indított az ellenzék ellen. Donald Tusk lényegében megüzente ellenfeleinek, hogy vagy börtönbe mennek, vagy száműzetésbe.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a minap fogadta Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi minisztert. A találkozóról a miniszterelnök egy képet is megosztott, bejegyzésében pedig azt írta: 

A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson. A Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük. Orbán Viktor egyúttal hangsúlyozta, hogy jogtiprást Brüsszel tétlenül nézi. 

Nem sokkal később már Donald Tusk lengyel miniszterelnök is reagált, aki közösségi oldalán egyértelmű üzenetet küldött nem csak a volt igazságügyi miniszternek, de összes politikai ellenfelének. Tusk közösségi oldalán félreérthetetlenül úgy fogalmazott: vagy a börtön, vagy Budapest. 

