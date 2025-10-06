Donald Trumpban látja Szijjártó Péter a két háborús konfliktus megoldását

Megosztás itt:

A béke reménye mindkét helyen: Donald Trump

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kuvaitvárosi tárgyalásokat követően világossá tette a magyar kormány álláspontját a két globális háborús konfliktussal kapcsolatban. A tárcavezető szerint az ukrajnai és a közel-keleti fegyveres konfliktusokban az a közös, hogy „a béke reményét mind a két esetben Donald Trump amerikai elnök jelenti”. Míg sok európai ország akadályokat gördít a béketárgyalások elé, addig Magyarország és Európa érdeke is az lenne, hogy Trump sikeres legyen a béketeremtésben. Szijjártó Péter örömmel számolt be arról, hogy az Arab-öböl országai is elkötelezetten támogatják a diplomáciai csatornák nyitva tartását, ami a magyar álláspont teljes megerősítését jelenti.

Brüsszel kudarca: Az EU elszigeteli magát a fejlődő világtól

A miniszter kritikusan nyilatkozott az Európai Unió teljesítményéről, amely szerinte „borzasztóan elszigetelte magát a világ azon részeitől, amelyek a leggyorsabban fejlődnek”. Brüsszel képtelen volt felépíteni egy stratégiai együttműködést az Öböl Menti Együttműködési Tanáccsal (GCC), holott az EU versenyképességének javítása érdekében szükségszerű lenne egy szabadkereskedelmi és vízummentességről szóló megállapodás. A kudarc miatt Európa lemarad a világgazdasági növekedésről, és csökken a súlya a világpolitikában.

Magyarország nemzeti alapon erősít: Együttműködés kölcsönös tiszteleten

Ezzel szemben Magyarország nemzeti alapon épít egyre szorosabb együttműködést az Arab-öböl országaival, amelyből hazánk egyre többet profitál. A miniszter sérelmezte az EU kudarcát, de hangsúlyozta, hogy a magyar külpolitika sikeresen lép fel, hiszen kölcsönös tiszteletre alapuló kapcsolatokat épít. Ennek köszönhetően részleges vízummentességi és beruházásvédelmi megállapodások köttetnek, növekszik az ösztöndíjasok száma, és szorosodik az együttműködés a stratégiai fontosságú energia-, különösen a megújuló energia- és a vízgazdálkodás terén. A magyar külpolitika ezzel a pragmatikus, nemzeti alapon történő erősítéssel mutat példát az egész Európai Uniónak.

Forrás: MTI

Fotó: Szijjártó Péter