Donald Trump zároltatta a venezuelai kormány minden vagyonát

Az EP-választás óta negyven százalékpontos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP az ellenzéki pártok előtt, a kormánypártok népszerűsége továbbra is 50 százalék felett van - derült ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. A felmérés szerint a teljes felnőtt népesség körében a DK és a Jobbik 7-7, a Momentum 6, az MSZP–Párbeszéd-szövetség 6 százalékon áll. Hunvald György közösségi oldalán bejelentette, hogy kilépett az MSZP-ből és függetlenként indul a 7. kerületben az őszi polgármester választáson. Átlépte az 1500 milliárd forintot a Magyar Állampapír Plusz jegyzése – közölte Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár. Ingyenesen, pártatlanul és helyben kaphatnak segítséget pénzügyi problémáik megoldásához a borsodi településeken élők a jegybanknak és a megyei kormányhivatalnak köszönhetően - mondta Hergár Eszter, az MNB társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója. Bizakodó hangulat jellemzi a magyar mezőgazdasági vállalkozásokat a beruházások relatív magas szintje és az agrártermékek iránti emelkedő kereslet miatt - derült ki a Budapest Bank Agrár Gazdasági Indexéből. Az időjárási hatások miatt fele annyi alma terem idén, mint tavaly - közölte Fórián Zoltán agrárközgazdász. Szeretnénk, hogy európai csúcsintézményként működjön a Nyugati pályaudvar mellett megépülő Nemzeti Cirkuszművészeti Központ - mondta el Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár. Július végén megjelent az országos főállatorvos határozata az afrikai sertéspestis magyarországi felszámolására vonatkozó mentesítési tervéről. Magyarországon nem érintett a sertéspestisben a házisertés-állomány. A vaddisznók között terjed a betegség - közölte Bognár Lajos országos főállatorvos. A Magyar Falu Program keretében az idén országosan 50 milliárd forint értékben valósulhatnak meg teljes körű útfelújítási projektek, melyek hozzájárulnak a települések lakosságának megtartásához. A Fidesz választ vár arra, hogy Gyurcsányék miért alkalmaznak egy korrupt bürokratát Brüsszelben. Cáfolja a magyar kormány a Frontex belső jelentését, amely szerint a magyar határon sokszor jogtalanul bánnak a migránsokkal - közölte Bakondi György a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója elmondta, 2015 óta gyakran kapnak ilyen vádakat, de mindig kiderül, hogy nincs igazságtartalmuk. Két nap alatt háromtucatnyi migránst fogtak el a román hatóságok a magyar határ közelében. Tétlenül szemléli a Frontex európai uniós határ- és partvédelmi ügynökség a tagállami határőrizeti szervezetek munkatársainak jogsértéseit egy német-brit sajtójelentés szerint. Tíz hónap letöltendő börtönre és 1600 eurós pénzbüntetésre ítélte a bíróság azt a kongói menedékkérőt, aki július elején megpróbált megölni egy francia rendőrt - a 35 éves férfi tagadta tettét, azzal védekezett, hogy a járőr társaival rátámadt. Az olasz parlament felsőháza megszavazta a migrációs intézkedések további szigorítását. Az új törvények az olaszországi partokhoz fedélzetükön migránsokkal érkező civilhajók kitiltását is lehetővé teszi. Egy friss felmérés szerint Németországban a lakosság csaknem ötven százaléka nem érzi magát biztonságban. Az Emnid közvélemény-kutató társaság vizsgálata szerint a megkérdezettek 47 százaléka, a nők körében pedig 51 százalék nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy kellőképpen védik-e Németországban a polgárokat a bűnözőktől. Az erőszakos bűncselekmények kockázatának növekedésével jár a menedékkérők befogadása, és ezt nem szabad elhallgatni - mondta Joachim Herrmann bajor tartományi belügyminiszter Passauer Neue Presse című lapnak. A jog megengedi, hogy a nukleáris hadászati támadófegyverek korlátozásáról megkötött Start-3 szerződés hatályát akár öt évnél rövidebb időszakra is meghosszabbíthassák - jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Oroszország kénytelen lesz szárazföldi telepítésű közepes és rövidebb hatótávolságú eszközöket kifejleszteni, ha az Egyesült Államok is így tesz majd - közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök. A Szíriai Arab Hadsereg bejelentette a múlt héten megkötött tűzszünet felmondását, és újrakezdi hadműveleteit Idlíb tartományban. Legalább negyvenhárman életüket vesztették a dél-líbiai Murzuk települése ellen intézett légicsapásban - közölték helyi tisztségviselők. Az indiai kormány bejelentette hétfőn, hogy visszavonja Kasmír indiai fennhatóság alatt álló részének, Dzsammu és Kasmírnak a különleges alkotmányos státusát. Lelőtte hét társát egy afgán rendőr a déli Kandahár tartományban, majd elmenekült a helyszínről. Újabb szankciókat sürgetett az ENSZ mianmari tényfeltáró bizottsága a délkelet-ázsiai ország hadseregének a rohingja kisebbség ellen elkövetett jogsértései miatt. Donald Trump amerikai elnök sürgette, hogy a kongresszus szigorúbb törvényben szabályozza a fegyvervásárlásokhoz szükséges háttérellenőrzéseket az összesen 29 életet követelő daytoni és El Pasó-i lövöldözések nyomán. Egy robbanószerekkel megpakolt autó okozta a kairói onkológiai intézet közelében történt robbanást - közölte az egyiptomi belügyminisztérium, a detonációnak 20 halálos áldozata van. Tűz ütött ki egy katonai raktárban a szibériai Krasznojarszki terület acsinszjki járásában - egy katona életét vesztette, heten megsérültek. Zivatarveszély miatt az ország északi felében tíz megyére és a fővárosra figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Vádat emeltek egy 16 éves fiú ellen, aki évek óta bántalmazta, fenyegette intézeti és iskolatársait - közölte a Zala Megyei Főügyészség. Adathalász bűnszövetség ellen emeltek vádat Kecskeméten. Emberölés miatt vádiratot nyújtott be a Fővárosi Főügyészség az óbudai óvónőt lelövő férfi ellen. A héten a Balatonnál és a Tisza-tónál folyatódik a szúnyogirtás. Az Európai Labdarúgó Szövetség elutasította a Budapest Honvéd óvását, amelyet a klub a román Craiova elleni Európa-liga selejtező-mérkőzésen történt botrányos események miatt nyújtott be. A magyar csapat, amely így nem folytathatja szereplését az El-ben, fellebbez a döntés ellen. Két futam után az olimpiai kvótát érő második helyen áll a Gyapjas Balázs, Gyapjas Zsombor páros a vitorlázó 470-es világbajnokságon.