Donald Trump: Vannak odakint radikális baloldali őrültek és egyszerűen ki kell verni belőlük a lelket is

Donald Trump elnök csütörtökön azt mondta az újságíróknak, hogy „egyszerűen ki kell verni a lelket is” a „radikális baloldali őrültekből”, miután meggyilkolták Charlie Kirköt, a konzervatív kommentátort. - írta meg a MANDINER. Az elnök a Fehér Ház déli gyepén beszélt, miközben New Yorkba indult, és egy újságíró kérdésére válaszolt, aki azt tudakolta, mi az elnök üzenete azoknak a konzervatívoknak, akik úgy érzik, a „radikális csoportok” célkeresztjében vannak.

Trump, aki körülbelül tízperces sajtótájékoztatója során mérsékeltebb megjegyzéseket is tett Kirk meggyilkolásáról, azt mondta: „Bátraknak kell lennünk az életben, minden igazság szerint, hiszen egy életünk van. Valószínűleg nem is kellene itt állnom önökkel beszélgetve, de bátrak leszünk. És nagyszerű országunk van. Vannak odakint radikális baloldali őrültek, és egyszerűen ki kell verni belőlük a lelket is” („we just have to beat the hell out of them” az eredeti, angol nyilatkozatban).

Az elnök egy másik válaszában hozzátette, hogy híveit arra buzdítaná, válaszuk legyen erőszakmentes a lövöldözésre. „Ő (Kirk) a békés megoldás híve volt” – mondta Trump. „Én is azt szeretném, ha az emberek így reagálnának.” Kirk korábban hangsúlyozta, hogy az ő üzenete az erőszakmentességről szól, és hogy „az Antifa és a szélsőbaloldali aktivisták” miatt több előadását is le kellett mondania az egyetemi kampuszokon.

Forrás: Mandiner

Fotó: Mark Wilson