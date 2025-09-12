Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 12. Péntek Mária napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Donald Trump: Vannak odakint radikális baloldali őrültek és egyszerűen ki kell verni belőlük a lelket is

2025. szeptember 12., péntek 20:00 | Mandiner

Az elnök egy másik válaszában hozzátette, hogy híveit arra buzdítaná, válaszuk legyen erőszakmentes a lövöldözésre. „Ő (Charlie Kirk) a békés megoldás híve volt” – mondta Trump. „Én is azt szeretném, ha az emberek így reagálnának.”

  • Donald Trump: Vannak odakint radikális baloldali őrültek és egyszerűen ki kell verni belőlük a lelket is

Donald Trump elnök csütörtökön azt mondta az újságíróknak, hogy „egyszerűen ki kell verni a lelket is” a „radikális baloldali őrültekből”, miután meggyilkolták Charlie Kirköt, a konzervatív kommentátort. - írta meg a MANDINER. Az elnök a Fehér Ház déli gyepén beszélt, miközben New Yorkba indult, és egy újságíró kérdésére válaszolt, aki azt tudakolta, mi az elnök üzenete azoknak a konzervatívoknak, akik úgy érzik, a „radikális csoportok” célkeresztjében vannak. 

Trump, aki körülbelül tízperces sajtótájékoztatója során mérsékeltebb megjegyzéseket is tett Kirk meggyilkolásáról, azt mondta: „Bátraknak kell lennünk az életben, minden igazság szerint, hiszen egy életünk van. Valószínűleg nem is kellene itt állnom önökkel beszélgetve, de bátrak leszünk. És nagyszerű országunk van. Vannak odakint radikális baloldali őrültek, és egyszerűen ki kell verni belőlük a lelket is” („we just have to beat the hell out of them” az eredeti, angol nyilatkozatban).

Az elnök egy másik válaszában hozzátette, hogy híveit arra buzdítaná, válaszuk legyen erőszakmentes a lövöldözésre. „Ő (Kirk) a békés megoldás híve volt” – mondta Trump. „Én is azt szeretném, ha az emberek így reagálnának.” Kirk korábban hangsúlyozta, hogy az ő üzenete az erőszakmentességről szól, és hogy „az Antifa és a szélsőbaloldali aktivisták” miatt több előadását is le kellett mondania az egyetemi kampuszokon.

Forrás: Mandiner

Fotó: Mark Wilson

További híreink

Halálos kór ütötte fel a fejét Bács-Kiskunban – két férfi már kórházban van

Ki léphet Magyar Péter helyére, ha tavaszig összeomlik a Tisza Párt?

Újabb szuper eszköz jó áron a Lidlben, ami megkönnyíti a házimunkát

Dárdai nem ilyen fogadtatást remélt Berlinben, edzője súlyos döntést hozott

Négy csillagjegy, akire rátalál a szerencse a következő napokban

Itt van Macron bejelentése: francia vadászgépek indulnak Oroszország felé

Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

Pénteki sportműsor: rajtolnak a hokiligák, Davis-kupa Debrecenben

Balti-tenger: ukrán szuperdrónok gyújtották fel Oroszország legnagyobb olajkikötőjét – ebbe a globális árak is beleremeghetnek

További híreink

Balti-tenger: ukrán szuperdrónok gyújtották fel Oroszország legnagyobb olajkikötőjét – ebbe a globális árak is beleremeghetnek

Orbán Viktor: A Tisza Párt elhallgattatná a népet az adók kérdésében is

Kezében rózsafüzérrel szállt le az Air Force Two-ról Charlie Kirk özvegye + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Balti-tenger: ukrán szuperdrónok gyújtották fel Oroszország legnagyobb olajkikötőjét – ebbe a globális árak is beleremeghetnek
2
Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek
3
Ki léphet Magyar Péter helyére, ha tavaszig összeomlik a Tisza Párt?
4
Leleplezés: nem mondott igazat a Tisza alelnöke, nem érte anyagi kár szállodáját + videó
5
Kezében rózsafüzérrel szállt le az Air Force Two-ról Charlie Kirk özvegye + videó
6
Donald Trump: elfogták a Charlie Kirk elleni merénylet feltételezett elkövetőjét
7
Szörnyű tragédia, ketten meghaltak egy balatonfüredi háztűzben
8
Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó
9
Összeomlóban a Tisza Párt? Már a baloldali kutatók sem tudják kozmetikázni a számokat
10
Ötforintos ruhákért tomboltak az Aldiban

Legfrissebb híreink

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

 Mark Rutte NATO-főtitkár bejelentette a Keleti Őrszem hadművelet elindítását, amely megerősíti a szövetség keleti szárnyát a lengyel légtérben történt drónincidens miatt. Nagy-Britannia, Dánia, Németország, Franciaország és más tagállamok erői egyesítik lég- és földi védelmüket – közölte a Reuters.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!