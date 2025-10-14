Keresés

Külföld

Donald Trump újra asztalhoz ül az ukrán elnökkel

2025. október 14., kedd 08:14 | MTI
Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban.

Az amerikai elnök egy újságírónak arra kérdésére, hogy pénteken fogadja-e az ukrán elnököt a Fehér Házban, úgy válaszolt: "igen, úgy gondolom". A választ repülőgépen adta hétfőn, egy rövid megállás során, Washingtonba tartva, miután Izraelben és Egyiptomban járt.

"Ezen a héten találkozom Trump elnökkel Washingtonban" - jelentette be hétfőn az ukrán elnök egy kijevi sajtótájékoztatón, amelyen Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője is részt vett.

"Meg kell beszélnünk egy sor intézkedést, amelyet javasolni szeretnék az elnöknek" - tette hozzá, és közölte, hogy "további találkozókra" is sor kerül amerikai tisztviselőkkel. Ennek keretében említette az Egyesült Államokban tartandó találkozókat a "katonai vállalatok" képviselőivel és törvényhozókkal.

"A fő téma a légvédelem lesz, de találkozóim lesznek az energiaipari vállalatokkal is" - folytatta Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán magas rangú tisztviselőkből álló delegáció, amelynek tagjai között van Julija Szviridenko miniszterelnök, Andrij Jermak elnöki adminisztráció vezetője és Rusztem Umarov, a Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanács titkára, már úton van az Egyesült Államokba - közölte Zelenszkij hétfő este az X közösségi platformon.

Fotó: MTI

