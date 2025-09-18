Keresés

Külföld

Donald Trump üdvözölte, hogy az ABC szünetelteti a Jimmy Kimmel show-t

2025. szeptember 18., csütörtök 08:15 | Mti
ABC Donald Trump Jimmy Kimmel show

Donald Trump üdvözölte, hogy az ABC amerikai televíziós társaság meghatározatlan időre szünetelteti egyik legnézettebb műsora, Jimmy Kimmel késő esti show-jának sugárzását a műsorvezető Charlie Kirkkel kapcsolatos kijelentése miatt.

  • Donald Trump üdvözölte, hogy az ABC szünetelteti a Jimmy Kimmel show-t

Jimmy Kimmel napi show-műsorának hétfői adásában a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinsont az amerikai elnök támogatóinak egyikeként írta le, ami a nyomozás hivatalosan közölt megállapításai szerint nem felel meg a valóságnak. Emellett azt állította, hogy a konzervatív személyiség halálából a Donald Trump mögött álló, úgynevezett MAGA-konzervatívok próbálnak politikai tőkét kovácsolni.

Az ABC televízió anyavállalata, a Disney szóvivője szerdán jelentette be a döntést a műsor felfüggesztéséről.

A Disney bejelentését közvetlenül megelőzte egy másik médiavállalat, az Egyesült Államokban több száz televízióállomást birtokló Nexstar Media Group közleménye, amely jelezte, hogy a portfóliójába tartozó, és az ABC-vel partnerségben működő televíziókon a belátható jövőben nem sugározza a Jimmy Kimmel Live show-műsort.

Andrew Alford sértőnek és érzéketlennek nevezte Kimmel megjegyzéseit, és azt mondta, hogy a műsor sugárzása nem szolgálja a közérdeket.

Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!"

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

A románok őrjöngése célt ért: durván belerúgtak a székelyföldi csapatba a székely jelképek használata miatt

