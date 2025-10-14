Donald Trump szerint a térség mostantól elutasítja a terrort + videó

Megosztás itt:

Úgy döntöttünk, hogy az újjáépítés csak úgy történhet, hogy Gáza demilitarizált övezetté válik, és létrejön egy valódi, civil rendőri erő, amely megteremti meg a biztonságot a területen. Ennek létrehozásában az Egyesült Államok partner lesz, velünk kell majd együtt dolgozni, és így végre valóban biztonságos hellyé válhat Gáza, mondta az elnök.

Ez már a Tel Aviv melletti kórház, ahova a frissen kiszabadult izraeli túszokat hozták. Ide már a családtagjaikkal érkezhettek, itt alapos kivizsgálás várja őket, és pszichológiai segítséget is kapnak. Igy találkozott két elhurcolt izraeli fiatalember. A gyerekkori barátok 738 napot töltöttek a Hamasz fogságában, csak más - más helyszínen. A fehér pólós férfi volt az, akiről a terroristák a nyáron sokkoló videót tettek közzé. A csontsovány tússzal megásatták a saját sírját is.