Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 14. Kedd Helén napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Monitor 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Donald Trump szerint a térség mostantól elutasítja a terrort + videó

2025. október 14., kedd 12:00 | HírTV

Közös elhatározásunk volt, hogy Gázát azért kell támogatnunk, hogy segítsük az ottani emberek sorsát. De semmit olyasmit nem kívánunk finanszírozni, ami a gyűlölethez és a vérontáshoz kötődik, ahogy ez korábban volt - mondta az amerikai elnök a békecsúcson.

  • Donald Trump szerint a térség mostantól elutasítja a terrort + videó

Úgy döntöttünk, hogy az újjáépítés csak úgy történhet, hogy Gáza demilitarizált övezetté válik, és létrejön egy valódi, civil rendőri erő, amely megteremti meg a biztonságot a területen. Ennek létrehozásában az Egyesült Államok partner lesz, velünk kell majd együtt dolgozni, és így végre valóban biztonságos hellyé válhat Gáza, mondta az elnök.

Ez már a Tel Aviv melletti kórház, ahova a frissen kiszabadult izraeli túszokat hozták. Ide már a családtagjaikkal érkezhettek, itt alapos kivizsgálás várja őket, és pszichológiai segítséget is kapnak. Igy találkozott két elhurcolt izraeli fiatalember. A gyerekkori barátok 738 napot töltöttek a Hamasz fogságában, csak más - más helyszínen. A fehér pólós férfi volt az, akiről a terroristák a nyáron sokkoló videót tettek közzé. A csontsovány tússzal megásatták a saját sírját is.

További híreink

Ha ismeri ezeket a trükköket, olcsóbban juthat be a magyar gyógyfürdőkbe

Magyar Péter elvesztette a türelmét

Ez a 3 hónap szülötte isteni aurát hordoz!

Brüsszel hoppon maradt, Trump megnevezte, ki segíthet az orosz-ukrán háború lezárásában

Most érkezett: brutális buszbaleset Budapesten, egy jármű felborult

Szoboszlaiék poénkodása után az egész stadionban hallatszott a nevetés + videó

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

Szürreális jelenet: patkány tört be a pályára, félbeszakadt a vb-selejtező – videó

A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta

További híreink

A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta

Bóka János: Varga Judit kiállása erősít minket + videó

Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó
2
Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is
3
Bóka János: Varga Judit kiállása erősít minket + videó
4
Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről
5
100 százalékban mögötted állunk – Trump Orbán Viktort méltatta + videó
6
Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó
7
Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott a válogatott összetételén
8
A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta
9
Az elszigetelt Orbán Viktorral tárgyal Trump a békéről + videó
10
A brüsszeli elit elárulta Európát? Itt egy hiányos lista a bűnökről

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!