Külföld

Donald Trump rejtélyes bejelentést tesz

2025. szeptember 02., kedd 13:32 | Világgazdaság

Az Egyesült Államok elnökére figyel kedden a világ. Donald Trump jelentős bejelentésre készül, azt azonban senki nem tudja, mivel kapcsolatban. Egyesek már a legrosszabbtól tartanak az elnök egészségi állapota miatt. JD Vance kész a beugrásra.

  • Donald Trump rejtélyes bejelentést tesz

Hamarosan nagy bejelentést tesz az Amerikai Egyesült Államok elnöke, csak éppen nem tudni, hogy miről. A Fehér Ház hétfőn késő este megerősítette, hogy az elnök magyar idő szerint kedden este 8 órakor bejelent valamit élőben az Ovális Irodából. Az internet népe egyből felbolydult, és találgatásokba kezdett Donald Trumppal kapcsolatban.

A bejelentésről szóló sajtóközlemény nem említette név szerint Trumpot, és a téma sincs meghatározva, ami egyesek szerint igencsak baljóslatú. A találgatások egyből az elnök egészségi állapotáról szóltak, egyesek már összeesküvés-elméleteket is elkezdtek gyártani – írta a The Nightly hírportál.

Ehhez hozzájárult az is, hogy a first lady, Melania Trump több látogatást is tett a múlt héten a washingtoni Walter Reed Army Medical Centerben. A kórház környéke a Threadsen terjedő bejegyzések tanúsága szerint le van zárva.

Ezt alátámasztják az internetes keresések is:

  • Az X-en a „hol van Trump” kifejezés globális trend lett.
  • A Google-keresésekben pedig a „Trump meghalt?” kifejezésre vonatkozó keresések száma lőtt ki nagyon a hétvégén.

A Fehér Ház gyorsan igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, arról számoltak be, hogy az amerikai elnök nem halt meg. Nem sokkal később egy képet is közöltek, amelyen Donald Trump golfozik. Az elnök ráadásul saját közösségimédia-platformján, a Truth Socialon is nagyon aktív volt.

A golfozós fotó azonban nem nyugtatott meg mindenkit, ugyanis úgy látszik, hogy az elnök néhány kilót fogyott. Ez önmagában nem feltétlenül negatívum, azonban a Financial Express amerikai hírportál szerint az elnöknek iszkémiás stroke-ja lehetett. Azt már korábban is tudni lehetett róla, hogy a szívével vannak kisebb problémák, ami egy 79 éves, stresszes munkát végző ember esetében önmagában nem is lenne meglepő. A Stat News hírportál szerint a szívproblémák miatt vannak gyakran véraláfutások az amerikai elnök kezén.

JD Vance kész a beugrásra

Még napokkal korábban, augusztus 27-én adott exkluzív interjút a USA Today hírportálnak JD Vance. A beszélgetés apropóját az adta, hogy a most 41 éves politikus akkor volt kereken 200 napja az Amerikai Egyesült Államok alelnöke.

Vance elmondta, hogy készen áll arra, ha be kell ugrania Trump helyett, vagy ha át kell vennie a pozícióját, mivel az elmúlt 200 napban nagyon jó kiképzést kapott a regnáló elnöktől. Hozzátette azonban, hogy nem készül erre, már csak amiatt sem, mert az elnök remek egészségnek örvend.

Ha azt jelentenék be, hogy Trump nem tudja tovább betölteni a pozíciót, akkor Vance lenne az USA valaha volt legfiatalabb elnöke. John Fitzgerald Kennedy volt a legfiatalabban megválasztott elnök, 43 éves és 236 napos volt elnöksége kezdetén. Mégsem ő az abszolút rekorder, ugyanis a William McKinley meggyilkolása miatt alelnökből előre lépő Theodore Roosevelt 42 éves és 322 napos volt, amikor beköltözött a Fehér Házba. Mivel JD Vance augusztus 2-án töltötte be a 41. életévét, hivatalba lépése esetén rekorderré válna.

 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: dailystar.co.uk

