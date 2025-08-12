Keresés

Külföld

Donald Trump puhatolózó jellegű, de konstruktív tárgyalásra számít Vlagyimir Putyinnal

2025. augusztus 12., kedd 07:42 | Mti
Vlagyimir Putyin Donald Trump

Donald Trump szerint "puhatolózó" jellegű lesz, és konstruktív lehet a péntekre tervezett alaszkai találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - az amerikai elnök erről hétfői sajtótájékoztatóján beszélt a Fehér Házban.

  • Donald Trump puhatolózó jellegű, de konstruktív tárgyalásra számít Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump "tiszteletteljes" lépésnek nevezte orosz részről azt, hogy Oroszország elnöke utazik az Egyesült Államok területére, nem pedig az amerikai fél utazik oda, vagy tartják harmadik államban a találkozót. Hozzátette, hogy a kezdeményezés Oroszországtól indult, és azon azt az üzenetet fogalmazza majd meg az orosz elnök felé, hogy be kell fejeznie a háborút.

"Szeretnék látni egy tűzszünetet, és a lehető legjobb egyezséget, ami elérhető mindkét fél számára" - fogalmazott Trump.

Az elnök elmondta, hogy az orosz államfővel konstruktív megbeszélésre számít, és hozzátette, hogy azt követően azonnal tájékoztatni fogja Volodimir Zelenszkijt és az európai vezetőket is arról, hogy milyen egyezség lehetséges. Trump az orosz elnökkel tervezett találkozó lehetséges kimenetelei között említette ugyanakkor azt is, hogy feláll az asztaltól, és azt mondja "végeztem".

"Meg fogjuk látni, hogy mi Putyin elnök elképzelése, és amennyiben ez egy tisztességes megállapodás, akkor azt közvetítjük az Európai Unió vezetői felé, a NATO vezetői felé és természetesen Zelenszkij elnök felé, akit tiszteletből elsőként hívok majd fel, azt hiszem" - mondta el az amerikai elnök, és hozzátette, akár arra a következtetésre is juthat, hogy "sok szerencsét, folytassátok a harcot", de arra is, hogy lehetséges a megállapodás.

Az amerikai elnök azt is közölte, hogy a következő találkozónak már Zelenszkij és Putyin között kellene megtörténnie, és hangsúlyozta, ennek létrejöttén dolgozik, és szükség szerint azon harmadik félként ő is részt vesz.

Trump kijelentette, hogy soha nem volt barátja Oroszországnak, de mindig "jól kijött" Putyinnal orosz elnökkel, és azt is kifejtette, hogy Zelenszkij ukrán elnökkel is "jól kijön", ugyanakkor "súlyosan" nem ért egyet azzal, amit az ukrán államfő tett, mert "ennek a háborúnak soha nem lett volna szabad megtörténnie".

"Kicsit zavar az a tény, hogy Zelenszkij azt mondja, alkotmányos jóváhagyásra van szüksége, hiszen ahhoz nem volt szükség jóváhagyásra, hogy háborúba vonuljon" - fejtette ki az elnök azzal kapcsolatban, hogy egy lehetséges békemegállapodás területcserével is járhat.

Trump elmondta, célja, hogy Ukrajna visszakapjon bizonyos, jelenleg orosz megszállás alatt álló "elsőrendű" tengerparti területeket.

Trump a fehér házi sajtótájékoztatón idézte Orbán Viktort, akiről azt mondta, hogy jól ismeri a két háborúban álló országot, és akinek korábban azt a kérdést tette fel, hogy Oroszországot legyőzheti-e Ukrajna.

Az amerikai elnök a magyar miniszterelnök válaszát felidézve elmondta, hogy Oroszország hatalmas, amely harc és háború által alakította ki államát, majd tovább idézve a magyar kormányfőt Trump úgy fogalmazott, hogy "Kína a kereskedelem által éri el a győzelmeit, míg Oroszország háborúban".

 

 

Országszerte lopta a katalizátorokat, elfogták

 A gyanú szerint országszerte, több mint 60 autó katalizátorát vágta le az a tolvaj, akit hétfőn hajnalban értek tetten a rendőrök Szigetszentmiklóson - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

