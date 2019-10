Donald Trump puccsnak minősítette az őt fenyegető alkotmányos vádemelési eljárást

A nyugdíjprémium átlagos összege 20 160 forint, a nyugdíjkiegészítésé pedig 11 ezer forint lesz idén, a pénzt novemberben egy összegben kapják meg a nyugdíjasok - közölte Orbán Viktor miniszterelnök az Idősek Tanácsa ülésén. Az idősek hordozói és hiteles képviselői annak a józan ész alapján álló társadalmi rendnek, amely képes biztosítani a nemzet fennmaradását, a keresztény szabadság megélését, a boldog, teljes élet lehetőségét - mondta Hollik István kormányszóvivő. Egy idős ember a családban, településén, egyházában, országában, nemzetében egyaránt pótolhatatlan érték: olyan tudás és tapasztalat hordozója, melyet a későbbi generációk nem tudnának mástól megtanulni – mondta Rétvári Bence államtitkár. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke megnevezte az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a Párbeszéd volt elnökségi tagját, Erőss Gábort és a jelenlegi elnökségi tagot, Mach Pétert, mint akik Karácsony Gergely mellett szerepelnek a kiszivárgott hangfelvételen. A Szabó Tímea a Párbeszéd társelnöke közölte, hogy kérni fogják az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának összehívását az ügyben - a bizottság Jobbikos elnöke ezt nem tartja indokoltnak. Karácsony Gergely a saját hangján mondott ki nagyon súlyos mondatokat – hangsúlyozta Tarlós István a Hít Tv Magyarország élőben című műsorában. A főpolgármester szerint példátlanul hamis kampány folyik ellenzéki részről. Századvég Alapítvány: Ha most vasárnap lennének a választások, a teljes népesség 37 százaléka voksolna a kormánypártokra. A DK és a Momentum bázisa mindössze 8-8 százalék, a Jobbik támogatottsága 6 százalékon áll. A Századvég felmérése szerint az MSZP nem tudta kiheverni az európai parlamenti választásokon elszenvedett kudarcot, a párt jelenleg 5 százalékon áll, az LMP és a Mi Hazánk támogatottsága 2-2 százalék. Nem a DK erősödött meg hanem a többi ellenzéki párt gyengült le annyira, hogy hozzájuk képest még Gyurcsány Ferencék is erősnek tűnnek - mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely aggasztónak nevezte, hogy az ellenzék 10 év Gyurcsány elleni küzdelem után pajzsra emeli a bukott miniszterelnököt. Az ellenzék pártjai úgy próbálják beállítani az önkormányzati választásokat, mintha az az országos politika hatalmi pozícióikért folyó, egyfajta polgárháború egyik állomása lenne – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A házelnök hangsúlyozta, hogy a települések élére olyan polgármesterek kellenek, akik az adott térség fejlesztését és fejlődését tartják szem előtt. A kormány intézkedéseinek köszönhetően a gazdasági növekedés felülmúlta a várakozásokat - közölte a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára. Gion Gábor közölte: a Központi Statisztikai Hivatal nemrég 4,9 százalékról 5,1 százalékra javította a tavalyi gazdaság növekedés mértékét, ezzel Magyarország az Európai Unió harmadik leggyorsabban fejlődő országává lépett elő. A globális gazdasági lassulás ellenére is fenntarthatónak nevezte a magyar gazdasági növekedést Varga Mihály pénzügyminiszter az Inspiring Hungary konferencián. Elkészült az elektromos autókhoz lítiumionos akkumulátorokat gyártó, high-tech japán cég, a GS Yuasa 60 ezer négyzetméter alapterületű miskolci üzeme. Magyarország érdekének nevezte a nyitott világkereskedelmet, a szabadkereskedelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Inspiring Hungary konferenciáján. Magyarországon az elmúlt 10 évben mintegy 600 kilométer vasúti pálya korszerűsítése és 300 kilométer vasútvonal villamosítása történt meg - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Magyarország támogatja a FAO célkitűzéseit, ezt bizonyítja a több éves együttműködés, valamint egyebek mellett a működő projektek és az ösztöndíjprogramok is - mondta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Az Európai Parlament kulturális és oktatásügyi bizottságának egyik alelnökévé választották a kárpátaljai Bocskor Andrea fideszes EP-képviselőt. Magyarország az ET Miniszteri Bizottságához fordult, hogy tegyen jelentést az úzvölgyi helyzetről, megakadályozandó, hogy területfoglalás történjen a katonatemetőkön keresztül - közölte Tilki Attila, a Fidesz országgyűlési képviselője Strasbourgban. A leszboszi Mória táborban az elszállásolásuk körülményei ellen tüntettek a menekültek, és azt követelték, hogy telepítsék át őket a görög szárazföldre - közölték a helyi hatóságok. Csaknem négyszer annyi Görögországba tartó illegális bevándorlót tartóztatott fel a török parti őrség idén szeptemberben az Égei-tengeren, mint az előző években - derült ki a török parti őrség adataiból. A román ellenzék beterjesztette a Dancila-kormány leváltására irányuló bizalmatlansági indítványt a bukaresti parlamentben. A demokrata párti törvényhozók zaklatják a külügyminisztérium munkatársait az elnök alkotmányos felmentését célzó eljárással kapcsolatos vizsgálatokra hivatkozva - közölte Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Az iraki rendőrség villanógránátokat, gumilövedékeket, könnygázt és vízágyút használt a munkanélküliség, a kormányzati korrupció és a hiányos közszolgáltatások miatt tüntetőkkel szemben Bagdadban. Több ezer fekete ruhába öltözött tüntető vonult utcára Hongkong központjában, azt követelve a Kínai Kommunista Párttól, hogy „adja vissza a hatalmat a népnek”. Éles lövedékkel megsebesítettek egy tüntetőt a rendőrök a hongkongi demonstráción - jelentette a South China Morning Post. „Erőszakos incidens” történt a finnországi Kuopio városának egyik bevásárlóközpontjában, egy ember meghalt és tízen megsebesültek – a rendőrség tűzfegyvert használt, egy embert őrizetbe vettek, a gyanúsított is a sebesültek között van. Átadták az M2-es gyorsforgalmi út csaknem 20 kilométer hosszú kibővített, illetve felújított szakaszát, így 2-szer 2 sávon közlekedhetnek az autósok Budapest és Vác között. Lemossa a Lánchidat, a városligeti Millenniumi hidat és a Szabadság hidat a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. szerda és csütörtök éjszaka. A hidakat a munkák idejére lezárják a forgalom elől. A kalapácsvető Halász Bence bejutott a döntőbe a dohai atlétikai világbajnokságon, Pars Krisztián kiesett a selejtezőben. Az Eger a Strasbourg, a Miskolc pedig a Brescia csapatával találkozik a férfi vízilabda Eurokupa negyeddöntőjében. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség korrupció miatt élete végéig eltiltotta minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől Enrique Sanzot, az észak- és közép-amerikai konföderáció korábbi főtitkárát.