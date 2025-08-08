Keresés

Külföld

Donald Trump nem köti orosz-ukrán csúcstalálkozóhoz, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal

2025. augusztus 08., péntek 09:08 | MTI

Donald Trump amerikai elnök kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel abban az esetben is, ha az orosz államfő nem tárgyal közvetlenül Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel - az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt újságírói kérdésre.

  • Donald Trump nem köti orosz-ukrán csúcstalálkozóhoz, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump arra a kérdésre válaszolt nemmel, hogy az amerikai fél orosz-ukrán elnöki találkozóhoz köti-e azt, hogy létrejöjjön az amerikai-orosz csúcstalálkozó.

Dimitrij Poljanszki, Oroszország helyettes ENSZ-nagykövete csütörtökön New Yorkban a világszervezet székhelyén a tervbe vett jövő heti amerikai-orosz elnöki találkozóval kapcsolatban elmondta, hogy a felek megállapodtak a helyszínről, de az egyelőre nem nyilvános. A találkozó céljával kapcsolatban az orosz ENSZ-diplomata úgy fogalmazott, hogy "Oroszország célja mindig a béke és biztonság a világban, és ezek nem változnak, ugyanezt a célt követjük az ilyen fajta egyeztetéseken is".

Farhan Hak, az ENSZ helyettes-szóvivője, szintén New Yorkban, Antonio Guterres ENSZ főtitkár nevében úgy reagált a lehetséges amerikai-orosz csúcstalálkozóra, hogy "meg kell látnunk, mi történik". "Világos, hogy üdvözlünk minden erőfeszítést, ami arra irányul, hogy olyan békét hozzon Ukrajnában, ami összhangban van az ENSZ alapokmányával, a nemzetközi joggal és az ENSZ Közgyűlés, valamint a Biztonsági Tanács határozataival" - mondta.

MTI

Kapcsolódó tartalmak

Zaharova: Zelenszkij lépése álságos és erkölcstelen

Zaharova: Zelenszkij lépése álságos és erkölcstelen

 Élesen bírálta Volodimir Zelenszkij legújabb döntését a moszkvai külügyminisztérium szóvivője. Marija Zaharova szerint az ukrán elnök magatartása nemcsak álságos, hanem erkölcstelen is, és tovább nehezíti a hadifogolycsere folytatását.
