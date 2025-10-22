Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 22. Szerda Előd napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 08:55

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Donald Trump nem adott egyértelmű választ arra, hogy elmarad-e a budapesti békecsúcs

2025. október 22., szerda 07:04 | MTI

Donald Trump két napon belül ígért döntést a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozót illetően – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden újságírói kérdésre.

  • Donald Trump nem adott egyértelmű választ arra, hogy elmarad-e a budapesti békecsúcs

Donald Trump azokra a korábbi értesülésekre reagálva, miszerint a közeli jövőben nem történik meg a Budapestre tervezett találkozója az orosz államfővel, azt mondta, hogy "rengeteg dolog történhet", és nem határoztak erről a kérdésről. Hozzátette, hogy a háború frontján is "rengeteg dolog történik".

Az elnök a tervezett eseményre utalva azt is kijelentette, "nem akarok egy elvesztegetett találkozót, nem akarok elvesztegetett időt, így meglátjuk, hogy mi történik". Ugyanakkor optimizmusát hangoztatta és kijelentette, hogy lát esélyt a tűzszünetre. "Azt gondolom, hogy Putyin véget akar vetni a háborúnak, és azt gondolom, hogy Zelenszkij is véget akar vetni neki, én pedig úgy gondolom, hogy véget fog érni".

Donald Trump arról is beszélt, hogy kedden hinduk vallási ünnepe alkalmából beszélt Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, és szóba került az India által fokozatosan csökkentett orosz kőolajvásárlás kérdése is, amivel kapcsolatban az amerikai elnök megjegyezte, hogy az indiai kormányfő is azt akarja, hogy véget érjen a háború Ukrajnában.

Donald Trump a hónap elején jelentette be, hogy India miniszterelnökével megállapodott abban, hogy a dél-ázsiai ország fokozatosan csökkenti, majd leállítja az oroszországi energiavásárlást annak érdekében, hogy Moszkva elessen fontos bevételektől, amelyekből a háborút finanszírozza. India, Kína után, az orosz kőolaj második legjelentősebb vásárlója.

A Fehér Ház és az amerikai külügyminisztérium illetékesei az MTI kérdésére kedden közölték, hogy hétfőn Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter "termékeny" megbeszélést folytatott telefonon, és ennek nyomán nincs szükség további személyes találkozóra, valamint arról is tájékoztatást adtak, hogy "nincs tervben Trump elnök számára találkozó Putyin elnökkel a közeljövőben".

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Bátran tervezgethetünk: mutatjuk, hogy hány hétvége vár ránk 2026-ban

Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról

Egy korábbi férj is visszatérhet a Házasság első látásra új évadába? Meglepetésesküvőre hívták a szereplőket

Merz: Németország városai már nem biztonságosak a nők számára

Szétszedik a Liverpoolt, Florian Wirtzen röhög a világbajnok

A címvédő tíz emberrel is hét gólt lőtt a BL-ben, Gyökeresnek a spanyol óriás ellen szakadt át a gát

A Barcelona átgázolt görög ellenfelén a BL-ben

Döbbenetes bírói döntések a Barcelona BL-meccsén

A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?

További híreink

A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Kétségbeesett kapkodás: Magyar Péter retteg az október 23-i kudarctól

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról
2
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
3
A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?
4
A fizikai kasztrálást is törvénybe foglalná Lázár János pedofil bűnözők esetében + videó
5
Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó
6
Kétségbeesett kapkodás: Magyar Péter retteg az október 23-i kudarctól
7
Mit szól ehhez Brüsszel? Diplomáciai diadal Budapesten + videó
8
A Louvre-ban történt rablás előtt már borzolta a kedélyeket egy elképesztő kincslopás Párizsban
9
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
10
Brutális előretörés Németországban: az AfD a legmagasabb valaha mért eredményt érte el

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A magyar kultúra és gasztronómia sikere Belgrádban + videó

A magyar kultúra és gasztronómia sikere Belgrádban + videó

 Méltó módon emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről Belgrádban. A Beli Dvor palotában tartott ünnepélyes fogadáson Magyar József Zoltán nagykövet mondott beszédet, az eseményt pedig egy nagyszabású magyar "Ízek Utcája" koronázta meg, bemutatva a magyar gasztronómia és kultúra gazdagságát.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!