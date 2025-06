Donald Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a NATO irányába + videó

Megosztás itt:

"A NATO történetének egyik legfontosabb eseményének tekintik már most a hágai csúcsot - és egyben a legrövidebbnek illetve legdrágábbnak a biztonsági követelmények illetve felkészülés is rendkívül széleskörű volt. És nagy volumenű, narancssárga pajzsnak nevezték el ezt a hollandok is. Mintegy 27.000 katona illetve rendőr vigyázott az eseményre illetve a résztvevők biztonságára. A vélekedés szerint Donald Trumpra szabták ezt a csúcstalálkozót és erre enged következtetni az is, hogy Mark Rutte a szervezet főtitkára milyen hangnemet illetve milyen diplomatikus megközelítésformákat választott Donald Trump tekintetében. Donald Trump egyébként megerősítette, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a NATO irányába és azt is, hogy Kanadának illetve Európának jobban a saját lábára kell állnia a védelem tekintetében. A záródokumentumban a NATO tagországok megerősítették a szervezet egységét illetve a Transzatlanti Védelmi Ipari Együttműködés fontosságát illetve annak gyorsítását. Valamint kitértek arra is hogy Oroszország súlyos fenyegetettséget jelent a NATO szövetségeseire. Egyben vállalták a tagországok, hogy 2035-ig 5 százalékra növelik GDP arányosan a védelmi költségeiket. Ez két részre oszlik: 3.5 százalék kemény katonai kiadás, 1.5 pedig az ehhez kapcsolódó illetve polgári védelmi kiadások. Mark Rutte megerősítette azt is, hogy Ukrajna támogatása továbbra is fontos a szervezet számára. 35 milliárd euróra tehető az az éves kiadás, amivel Ukrajnát segíteni szándékoznak. Ugyanakkor a záródokumentum már sokkal finomabban fogalmaz és kikerült belőle az a rész, hogy Ukrajna a NATO tagság irányába halad. Ez mindenképpen Donald Trump amerikai elnöknek is köszönhető. Orbán Viktor reggel, a találkozóra érkezve úgy nyilatkozott, hogy a NATO tagországokra nézve a legnagyobb fenyegetettség, fenyegetés nem biztonsági tekintetű, hanem a versenyképesség hanyatlása illetve elmaradása."