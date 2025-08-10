Donald Trump közvetítésével kötött békét Örményország és Azerbajdzsán + videó

Megosztás itt:

Békeszerződést írt alá Örményország és Azerbajdzsán vezetője a Fehér Házban. Az Egyesült Államok elnöke kijelentette: egy olyan konfliktust sikerült lezárni most, amire sokan próbáltak már megoldást találni, de nem jártak sikerrel.

"Hosszú ideje, már 35 évig harcoltak, most pedig barátok lettek. És sokáig barátok is maradnak. Megtiszteltetés, hogy mindenkit üdvözölhetek a Fehér Házban ezen a történelmi jelentőségű béke-csúcstalálkozón Örményország és Azerbajdzsán között" - mondta Donald Trump.

A megegyezés után a két kaukázusi ország vezetője bejelentette, hogy közösen terjesztenék fel Nobel-békedíjra az amerikai elnököt.

„Szeretnék köszönetet mondani Trump elnöknek és csapatának, hogy elősegítették ezt a történelmi jelentőségű eredményt Örményország és Azerbajdzsán között. A megállapodás hatalmas sikert jelent országaink, a régiónk és az egész világ számára" - jelentette ki az örmény kormányfő.