2025. 10. 05. Vasárnap
Trump áttörést érhet el a Közel-Keleten – a Hamász térfelén pattog a labda

2025. október 05., vasárnap 09:35
Izrael beleegyezett a Gázai övezeten belül meghatározott zóna határvonalaiba, ahonnan kivonja katonaságát, amennyiben a Hamász elfogadja a háború lezárása érdekében kialakított amerikai béketervet - közölte az amerikai elnök szombaton.

Donald Trump washingtoni idő szerint a délutáni órákban jelentette be Truth Social-oldalán, hogy Izraellel folytatott tárgyalásokat követően megállapodtak az izraeli katonaság kivonulásának zónájáról.

"Ha a Hamász megerősíti, a tűzszünet azonnal életbe lép, és megkezdődik a túszok és foglyok cseréje, ami megteremti a feltételeket a katonaság további kivonásához"

- írta az elnök, hozzátéve, hogy a folyamat sikeres lebonyolítása egy

"háromezer éve zajló katasztrófa" lezárásához viszi közelebb a Közel-Keletet.

Néhány órával korábban Donald Trump - szintén közösségimédia-bejegyzésben - elismerését fejezte ki Izraelnek, miután az izraeli haderő átmenetileg leállította a Gázai övezet bombázását annak érdekében, hogy

"esélyt adjon a túszok elengedésére, valamint a békemegállapodás végrehajtására".

Az amerikai elnök egyben arra szólította fel a Hamászt, hogy cselekedjen gyorsan, és azt hangsúlyozta, hogy nem tűr el késlekedést, vagy olyan kimenetelt, aminek révén az alkufolyamat végén Gáza ismét veszélyt jelent.

"Mindenkit méltányosan kezelünk majd"

- ígérte bejegyzésében.

Donald Trump a hét elején - Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő társaságában - a Fehér Házban mutatta be 20 pontos békejavaslatát, aminek nyomán életbe lépne a teljes tűzszünet, és a Hamász által csaknem két éve fogva tartott izraeli túszokat elengednék, illetve kiadnák a holttesteket, és izraeli börtönökben raboskodó palesztinok is kiszabadulnának. Az amerikai elnök elképzelésének eredményeként a Hamásznak le kellene tennie a fegyvert, a Gázai övezet új palesztin civil irányítás alá kerülne, nemzetközi felügyelet mellett.

Szijjártó Péter: A magyar emberek pénzét nem küldhetik Ukrajnába

 Nagyon durva háborús pszichózis uralkodik ma az európai politikai vezetők körében, az európai emberek pénzét pedig gyakorlatilag az ukrán hadsereg felszerelésére, felfegyverzésére és az ukrán állam működtetésére akarják elkölteni - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

