Külföld

Tűzparancs – Egy tengeralattjárót küldetett hullámsírba Donald Trump

2025. október 19., vasárnap 07:18 | MTI
Venezuela tengeralattjáró drogháború Egyesült Államok

Az amerikai hadsereg feltételezett kábítószer-csempész tengeralattjárót semmisített meg - közölte Donald Trump elnök szombaton.

  • Tűzparancs – Egy tengeralattjárót küldetett hullámsírba Donald Trump

Az amerikai elnök közösségi médiaoldalán közzétett bejegyzése szerint a jármű az Egyesült Államok felé haladt, fentanilt és egyéb kábítószereket szállított egy jól ismert csempészútvonalon.

"Megtiszteltetésemre szolgált megsemmisíteni egy nagyon nagyméretű, kábítószert szállító tengeralattjárót"

- fogalmazott Donald Trump, aki közölte, hogy a szállítmányról szóló információt amerikai hírszerzési értesülések erősítették meg.

Az elnök azt is bejelentette, hogy

a tengeralattjáró személyzete közül két túlélőt származási országába, Ecuadorba és Kolumbiába juttatnak el büntetőeljárás érdekében.

Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta több katonai támadást hajtott végre Venezuelából kifutott, a bejelentés szerint kábítószer-csempész hajók ellen a Karib-tengeren nemzetközi vizeken.

Donald Trump a héten bejelentette, hogy

felhatalmazta a Központi Hírszerző Ügynökséget (CIA), hogy Venezuela területére lépjen és műveletet kezdjen a kábítószer-kereskedelem elleni fellépés keretében.

Az elnök pénteken újságírói kérdésre megerősítette, hogy Nicolás Maduro venezuelai államfő hozzáférést ajánlott amerikai vállalatok számára a venezuelai olaj- és ásványkincsek kitermeléséhez, ami Donald Trump szerint annak a jele, hogy a venezuelai vezető nem akar ujjat húzni az Egyesült Államokkal.

Brutális tarolást végzett a vihar az alaszkai partvidéken

Brutális tarolást végzett a vihar az alaszkai partvidéken

 Számos lakóépület megsemmisült, vagy lakhatatlanná vált Alaszka őslakosok által lakott nyugati partvidékén, ahol az elmúlt héten lecsapott vihar miatt légi úton kellett kimenteni az ott élőket - közölte az állam kormányzója szombaton.

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

