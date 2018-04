Donald Trump kész hátat fordítani Kim Dzsongunnak

A két Koreát elválasztó demilitarizált övezet lehet az egyik lehetséges helyszíne Donald Trump és Kim Dzsongun júniusra kitűzött tárgylásának. Az amerikai elnök meglepte a világot, amikor márciusban elfogadta az észak-koreai diktátor meghívását. Trump az első amerikai elnök, aki hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni az atombombát fejlesztő kommunista rezsim vezetőjével, de Trump leszögezte, hogy kész felállni az asztaltól, ha nem történik előrelépés az észak-koreai atomprogram leállítása érdekében.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Folytatjuk a maximális nyomásgyakorlást, amíg el nem érjük Észak-Korea nukleáris leszerelését” – ígérte az amerikai elnök.

Az amerikai–észak-koreai csúcstalálkozót Trump kijelölt külügyminisztere, Mike Pompeo készítette elő, aki maga is történelmet írt azzal, hogy titokban tárgyalásokat folytatott Kim Dzsongunnal márciusban. Majdnem két évtizede ez volt az első magas szintű kapcsolatfelvétel a két ország között. Az észak-koreai kérdés az épp Amerikába látogató japán miniszterelnök számára is létfontosságú. Abe Sinzó is a párbeszéd híve, de csak akkor, ha van eredménye.

„Csak azért, mert Észak-Korea nyitott a tárgyalásokra, nem szabad jutalmazni. Folytatni kell a maximális nyomásgyakorlást amíg konkrét lépéseket nem tesznek a nukleáris leszerelés felé” – nyilatkozta a japán miniszterelnök.

Észak-Korea eddig hat nukleáris bombát tesztelt a nemzetközi tiltás ellenére, és azt állítja, hogy már az Egyesült Államok területét is elérni képes hordozórakétával rendelkezik.