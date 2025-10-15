Keresés

Donald Trump kemény üzenetet küldött a Hamásznak + videó

2025. október 15., szerda 12:20 | Hír TV
Gáza Hamász Donald Trump

Újabb négy túsz holttestét adta át a Hamász, ezzel már nyolc elhurcolt izraeli holtteste került Izraelbe.

  • Donald Trump kemény üzenetet küldött a Hamásznak + videó

Az átadás azután történt, hogy az izraeli kormány közölte: korlátozzák a segélyek bejutását Gázába, ameddig a terrorszervezet nem teljesíti a békemegállapodást. Az izraeli erők kivonulása után Gázában ismét nyilvános kivégzést tartott a Hamász: nyolc embert lőttek agyon a nyílt utcán.

Ha nem hajlandók a leszerelésre, majd mi lefegyverezzük őket. Így fogalmazott az amerikai elnök Washingtonban. Vagyis gyakorlatilag katonai beavatkozással fenyegette meg a Hamászt Donald Trump, ha a terrorszervezet nem teszi le a fegyvert.

