Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 07. Csütörtök Ibolya napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Televíziós vásárlási műsorablak 10:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Donald Trump: jók a kilátások egy orosz-ukrán csúcstalálkozóra, de részletek még nincsenek

2025. augusztus 07., csütörtök 08:19 | MTI

Donald Trump szerint jók a kilátások egy orosz-ukrán csúcstalálkozóra, de a részletek kidolgozásra szorulnak - az amerikai elnök erről a Fehér Házban egy nyilvános eseményen újságírói kérdésre válaszolva beszélt.

  • Donald Trump: jók a kilátások egy orosz-ukrán csúcstalálkozóra, de részletek még nincsenek

Az amerikai elnök megerősítette, hogy "nagyon produktív" volt a szerdán Moszkvában tartott megbeszélés különleges megbízottja Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.

Nagyon jó megbeszélések zajlottak Putyin elnökkel - mondta Donald Trump, és úgy fogalmazott: "jó esély van arra, hogy az út végére érjünk", ugyanakkor hozzátéve, hogy "az út továbbra is hosszú". Az elnök szerint arra is jó esély van, hogy hamarosan létrejöjjön egy találkozó az orosz és az ukrán fél között, bár annak lehetséges helyszíne még nem tisztázott.

Donald Trump kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a moszkvai megbeszélés eredményét egyelőre nem nevezné áttörésnek.

Az ukrajnai háborúról azt mondta, kötelességének érzi megállítani, akkor is, ha nem az ő háborúja, és hozzáfűzte: véleménye szerint hivatali elődje Joe Biden felelőssége, hogy hagyta a konfliktust kirobbanni.

Kérdésre válaszolva az elnök nem zárta ki, hogy a moszkvai egyeztetés ellenére bevezet úgynevezett másodlagos szankciós lépéseket az orosz energiahordozók kereskedelmére vonatkozóan, majd emlékeztetett arra, hogy ilyen intézkedésről szerdán írt alá rendeletet India esetében.

Az amerikai elnök korábban Truth Social közösségi oldalán a moszkvai egyeztetésről szóló bejegyzésében az is közölte, hogy európai vezetőket is tájékoztatott a fejleményekről, akikkel egyetértettek abban, hogy a háborút le kell zárni, és ezen a következő hetekben és napokban tovább dolgoznak. Fehér házi források szerint Donald Trump telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

MTI

További híreink

Már csak napjai vannak hátra a TV2 sztárjának

Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai

Most jött: óriási baj a M1-esen, roncsok, ameddig a szem ellát

Áll a bál Bulgáriában a Fradi meccse előtt: edző holttestére bukkantak reggel

Megnyílik az Oroszlánkapu: Sorsfordító energiák hatnak erre a 3 csillagjegyre

Erdei Zsolt a pénz miatt tér vissza a ringbe 51 évesen? Nem kerülte ki a kérdést

Vezércikk - Magyar Péterék perrel fenyegetik az erdélyi Nagyadorján polgármesterét + videó

Élesztő: rettegett alapanyag vagy titkos egészségbomba?

Megint megjelent a medve a borsodi településnél

További híreink

Megint megjelent a medve a borsodi településnél

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Baloldali vezetők durva kijelentései, amik sokkolták az országot

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Zelenszkij eltüntethette a terhelő bizonyítékokat – botrány a kijevi vezetés körül
2
Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény
3
Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai
4
Vezércikk - Magyar Péterék perrel fenyegetik az erdélyi Nagyadorján polgármesterét + videó
5
Donald Trump: rendkívül eredményes volt Steve Witkoff és az orosz elnök találkozója
6
Lázár János bomba bejelentése: Forradalom a MÁV-nál - mindenki döbbenetére új korszak kezdődik
7
Meghalt Szamos Miklós cukrász
8
Front – Robert C. Castel: az ukrán dróntámadások ugyan látványosak, de stratégiai áttörést aligha hoznak + videó
9
Napindító: Lerántotta a leplet a lengyel politikus az Európai Bizottságról + videó
10
Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő"

Legfrissebb híreink

Megvan a Bayern München legendájának új csapata

Megvan a Bayern München legendájának új csapata

 Thomas Müller az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Vancouver Whitecaps csapatához szerződött, miután a német bajnok Bayern München nem hosszabbította meg a lejáró szerződését.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!