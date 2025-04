Donald Trump is részvétét fejezte ki Ferenc pápa halála miatt

Megosztás itt:

Ezt megelőzően JD Vance alelnök emlékezett egy bejegyzésben Ferenc pápáról, akivel egy nappal halála előtt volt lehetősége találkozni a Vatikánban. "Örültem, hogy láthattam őt tegnap, bár nyilvánvalóan nagyon beteg volt" - írta az alelnök, aki családjával Rómában töltötte a Húsvétot.

JD Vance felidézte Ferenc pápának a koronavírus-járvány első időszakában tartott szentbeszédét, és hozzátette, hogy mindig arról emlékezik majd a néhai pápára.

Az amerikai alelnök volt az utolsó külföldi politikus, akit Ferenc pápa fogadott.

A találkozóról megjelent hivatalos felvételeken az látható, hogy az egyházfő és a politikus megbeszélést folytat, és megajándékozzák egymást.

JD Vance 2019-ben vette fel a római katolikus hitet.

Timothy Dolan bíboros, New York érseke a Szent Patrik-székesegyházban keleti parti idő szerint a kora reggeli órákban újságírók előtt emlékezett Ferenc pápára, felidézte személyes találkozásaik alkalmait, valamint a pápa New Yorkban tett látogatását, a Madison Square Gardenben tartott szentmisét. "Nagy tanítónak" nevezte és példaként állította az egyházfő életét és azt a módot is, ahogy meghalt.

"Soha nem koreografálhatjuk meg saját születésünket és halálunkat, mert az az Isten kezében van, de ha lehetséges volna, nem lehetett volna jobban megtervezni, mint ahogy megtörtént" - fejtette ki a Timothy Dolan és emlékeztetett arra, hogy a pápa húsvétvasárnap még megáldotta a világ katolikusait, a Szent Péter téren mondhatta el utolsó áldását.

A Szent Patrik-székesegyházban Ferenc pápa emlékére az oltár közelében állították azt a széket, amelyben az elhunyt egyházfő New York-i látogatása idején ült.

Timothy Dolan bíboros, New York érseke az egyike az új pápa megválasztására hamarosan Vatikánban utazó bíborosoknak. Az amerikai médiában megkezdődtek a találgatások arról, hogy ki lehet az utód, többi között azzal a kérdésfelvetéssel, hogy "lehet-e amerikai" a következő katolikus egyházfő.

