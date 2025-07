Megosztás itt:

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Donald Trump hétfőn bejelentette, hogy az Egyesült Államok élelmiszerközpontokat hoz létre Gázában, hogy enyhítse az éhínséget és az alultápláltságot a térségben. Az amerikai elnök a skóciai Turnberryben Keir Starmer brit miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatót.

Trump elmondta, hogy a központokat nemzetközi partnerekkel együttműködve állítják fel, és az Egyesült Államok finanszírozni is fogja az élelmiszerellátást. „Rengeteg pénzünk van, és ennek egy részét most élelemre költjük, más országok is csatlakoznak hozzánk” – fogalmazott. Az elnök hozzátette, hogy a segélyek kiosztását jelenleg akadályok nehezítik, sok helyen kerítések vagy kordonsorok választják el az embereket az élelmiszertől.

Látni a képeket, ahol az emberek 30-40 méterre állnak az élelmiszertől, de nem engedik őket oda. Ezeket a sorompókat el kell bontani – mondta. Trump kijelentette: az Egyesült Államok biztosítani fogja, hogy a segélyekhez mindenki akadálytalanul hozzáférhessen. Szerinte „rengeteg embert lehet így megmenteni”.

Az elnök arról is beszélt, hogy bár a segélyek elosztásának késlekedéséért továbbra is nagyrészt a Hamászt teszi felelőssé, Izraelnek is jelentős szerepe van az ellátás korlátozásában. A túszok szabadon bocsátását a tárgyalások kulcskérdésének nevezte. Trump ezzel ellentmondott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hét végi kijelentésének, miszerint Gázában nincs éhínség. „Ez valódi éhezés – ezt nem lehet eljátszani, én látom – mondta Tramp. – Ezért az Egyesült Államok most még aktívabban fog részt venni a segítségnyújtásban.”

Izrael a hét végén a háború óta először küldött élelmiszercsomagokat Gázába. Az izraeli hadsereg naponta tíz órán át humanitárius szünetet tart a harcokban a Gázai övezet több térségben – jelentette be az izraeli hadsereg (IDF) vasárnap reggel. A segélyek elosztásának kudarca és a nemzetközi nyomás hatására több mint egy év után az IDF további értesítésig ismét napi tízórás humanitárius szünetet tart a Gázai övezet több térségében, köztük Gázavárosban.

Fotó: Shutterstock