Külföld

Donald Trump: Hétfőn az Ovális Irodában fontos bejelentést fogok tenni az autizmusról

2025. szeptember 22., hétfő 14:29 | Világgazdaság
Fehér Ház autizmus amerikai elnök Egyesült Államok Donald Trump

Újabb nagy bejelentésre készül az amerikai elnök. Donald Trump szerint megtalálták a megoldást az autizmusra. Hétfő este a Fehér Házban elmondja, mi történt.

  • Donald Trump: Hétfőn az Ovális Irodában fontos bejelentést fogok tenni az autizmusról

A cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump vasárnap esti beszédében kitért arra, hogy hétfőn az Ovális Irodában fontos bejelentést fog tenni az autizmusról. „Szerintem elképesztőnek fogják találni. Azt hiszem, megtaláltuk a megoldást az autizmusra” – jelentette ki a közönségnek az elnök.

Trump ezt abban a beszédében árulta el, amelyet vasárnap az arizonai Glendale városában található State Farm Stadionban mondott, és amelynek fő témája a szeptember 10-én meggyilkolt Charlie Kirk emlékére tartott megemlékezés volt.

„Úgy gondolom, ez lesz az egyik legfontosabb sajtótájékoztató, amit valaha tartottam, és nagyon várom” – mondta, hozzátéve, hogy szerinte Kirk is várta volna ezt az eseményt. Az elnök nem árulta el, hogy mit tervez mondani az autizmusról, azt azonban kijelentette, hogy kormánya nem fogja többé hagyni, hogy megtörténjen. Bejelentését udvarias taps követte a közönség részéről.

Egyébként az eseményen Donald Trump volt az egyetlen felszólaló, aki közvetlenül utalt Charlie Kirk feltételezett gyilkosára, akit beszédének kezdetén radikalizált, hidegvérű szörnyetegnek nevezett.

Az elnök a beszédét néhány perccel azt követően tartotta, hogy Charlie Kirk özvegye, Erika Kirk a pódiumról kijelentette, megbocsátott a gyilkosnak.

Trump szerint Kirkot azért ölték meg, mert kimondta a szívében lévő igazságot, mert a szabadságért és az igazságosságért, Istenért, a hazáért, az észszerűségért és a józan észért emelte fel a hangját.

Az Egyesült Államok elnökére figyelt szeptember 2-án, kedden a világ. Donald Trump jelentős bejelentésre készült, azt azonban senki sem tudja előre, hogy mivel kapcsolatban. Egyesek már a legrosszabbtól tartottak az elnök egészségi állapota miatt, a közösségi médiában olyan teóriák is napvilágot láttak, hogy Trump bejelenti a lemondását.

Végül teljesen más témákat dobott be a sajtótájékoztatón. Donald Trump a Fehér Házból több nagy horderejű bejelentést tett, a Space Force új alabamai bázisától az Aranykupola rakétavédelmi rendszerig.

Fotó: Shutterstock

Orbán Balázs: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra

Orbán Balázs: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra

 Ismét olyan tervek szivárogtak ki, amelyekről a Tisza Párt eddig nem tájékoztatta a nyilvánosságot – fogalmazott Orbán Balázs annak kapcsán, hogy kitudódott, a vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András.

