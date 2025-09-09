Keresés

2025. 09. 09.
Külföld

Donald Trump: Helyreállítjuk önazonosságunkat, mint nemzet Isten ege alatt

2025. szeptember 09., kedd 09:11 | MTI
vallásszabadság Egyesült Államok Donald Trump Fehér Ház Vallásszabadság Bizottsága

Az amerikaiak vallásszabadságának további erősítését célzó intézkedéseken, közte az iskolai imához fűződő jog védelméről szóló új ajánláson dolgozik az amerikai oktatási minisztérium - jelentette be Donald Trump elnök hétfőn, a Fehér Ház Vallásszabadság Bizottságának ülésén.

  • Donald Trump: Helyreállítjuk önazonosságunkat, mint nemzet Isten ege alatt

A Washingtonban működő Bibliamúzeumban (Museum of the Bible) tartott ülésen az elnök a jövőre 250 éves Amerikai Egyesült Államok alapításával kapcsolatban rámutatott, hogy az ország a "hitre alapozva" jött létre.

"Megvédjük jogainkat, és helyreállítjuk önazonosságunkat mint nemzet Isten ege alatt" - hangoztatta Donald Trump.

Az elnök egyben élesen bírálta elődjét, Joe Bident és az általa vezetett adminisztrációt, amelyet az Egyesült Államok valaha létezett egyik "leggonoszabb" kormányzatának nevezett, és amelynek általános gyakorlataként írta le a keresztényellenes lépéseket. Egyben azt állította, hogy a Biden-adminisztráció "fegyverként" alkalmazta a szövetségi kormányzatot a keresztények ellen, ide értve az életpárti csoportokat.

A Fehér Ház Vallásszabadság Bizottságát hivatalba lépését követően alakította meg az elnök az amerikaiak hitük szabad gyakorlásához fűződő jogainak védelme érdekében.

A Bibliamúzeumban tartott ülés a bizottság második tanácskozása volt, és arra meghívást kaptak szülők és diákok, akik a vallásszabadság megvalósulásával kapcsolatos saját tapasztalataikról számoltak be.

A Bibliamúzeum éves gálavacsoráját hétfőn helyi idő szerint este tartották, amelynek Magyarország nagykövetsége adott otthont.

Takács Szabolcs nagykövet köszöntőjében kiemelte, hogy a magyar külképviselet évek óta ápol partnerséget a kulturális intézménnyel, az együttműködés alapját a kölcsönös tisztelet és a bibliai örökség megőrzése, valamint népszerűsítése iránti elkötelezettség jelenti. A diplomata rámutatott, hogy Magyarországon a keresztény értékek az állam több, mint ezer évvel ezelőtti megalapítása óta meghatározóak a nemzeti identitás alakulásában és a kultúrában, valamint vezérlik a magyarok emberi méltósághoz és szabadsághoz való viszonyát is.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Kapcsolódó tartalmak

