Donald Trump és Vlagyimir Putyin is eredményesnek nevezte az alaszkai találkozót + videó

Az amerikai és az orosz elnök is eredményesnek nevezte az alaszkai találkozót. Donald Trump azt mondta, hogy számos ügyről megállapodott Vlagyimir Putyinnal. Azonban az amerikai elnök szerint további tárgyalásra van szükség, hogy a legfontosabb kérdésekről meg tudjanak egyezni. Az orosz elnök szerint az alaszkai megállapodások lehetnek a kiindulópontjai az ukrajnai háború megoldásának.
Oroszország abban érdekelt, hogy az ukrajnai rendezés hosszú távú legyen - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az Anchorage-ben amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal szombat hajnalban megtartott közös sajtótájékoztatón.