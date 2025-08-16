Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 16. Szombat Ábrahám napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Donald Trump és Vlagyimir Putyin is eredményesnek nevezte az alaszkai találkozót + videó

2025. augusztus 16., szombat 13:52 | HírTV
Vlagyimir Putyin Donald Trump

Az amerikai és az orosz elnök is eredményesnek nevezte az alaszkai találkozót. Donald Trump azt mondta, hogy számos ügyről megállapodott Vlagyimir Putyinnal. Azonban az amerikai elnök szerint további tárgyalásra van szükség, hogy a legfontosabb kérdésekről meg tudjanak egyezni. Az orosz elnök szerint az alaszkai megállapodások lehetnek a kiindulópontjai az ukrajnai háború megoldásának.

  • Donald Trump és Vlagyimir Putyin is eredményesnek nevezte az alaszkai találkozót + videó

További híreink

Eladó Balogh Levente luxusvillája

Súlyos következményekkel nézhet szembe Vlagyimir Putyin, ha nem egyezik bele a tűzszünetbe + videó

Brutális, ami az M0-áson van: akkora a torlódás, hogy nem látni a sor végét

Három friss szög az EU koporsójában

„Elmentünk” – ennyi, nem bírta tovább Tóth Gabi és szerelme

„Mini budi bordélyház” Budapest kellős közepén + videó

Újabb buszbaleset rázta meg Budapestet

A Budapest Honvéd fontos közleményt adott ki a Fradi miatt

Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét

További híreink

Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

Kiderült, mit írt utoljára Schmuck Andor titkos szerelme

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Putyin elárulta, hogy kitört volna-e az orosz-ukrán háború, ha Trump az elnök
2
Újabb buszbaleset rázta meg Budapestet
3
Kiderült, mit írt utoljára Schmuck Andor titkos szerelme
4
Trump-Putyin: Eredményes volt a találkozó + videó
5
Vlagyimir Putyin: Oroszország a hosszú távú rendezésben érdekelt Ukrajnában
6
Részeg nyugdíjas terhes nőt akart megerőszakolni
7
Megkezdődött Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója
8
Trump: „Tökéletes tízes” a Putyinnal tartott csúcstalálkozó
9
Trump: Nem született megállapodás Putyinnal
10
Bombariadó Tatabányán: kiürítették a plázát

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!