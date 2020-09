Donald Trump engedélyezné a TikTok működését Amerikában

1070 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 17 990 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 beteg, így az elhunytak száma 683 főre emelkedett, 4391-en pedig már meggyógyultak. A kormány új tájékoztató filmeket jelentet meg a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatban - jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Ez emberi élet védelmét és az ország működőképességének biztosítását várják el a magyarok a kormánytól - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír Tv Bayer show című műsorában. Dömötör Csaba azt mondta: a nemzeti konzultációs ívet csaknem kétmillióan töltötték ki és küldték vissza, amelyből kiderül: az országot a koronavírus foglalkoztatja a leginkább. A kormány eddig elért családpolitikai eredményeinek megőrzése az elsődleges feladat a koronavírus-járványt kísérő világszintű gazdasági válságban - mondta Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszteri poszt jelöltje a Kossuth Rádióban. A járvány okozta károk enyhítésére vonatkozó döntések lesznek a legfontosabb feladatai az őszi parlamenti ülésszaknak - mondta a KDNP frakcióvezetője a Kossuth rádióban. Simicskó István kiemelte: jelenleg az emberéletek megóvása a legfontosabb. Hat településen rendeznek ma időközi önkormányzati választásokat. Miközben a kormány a koronavírus-járvánnyal összefüggésben folyamatosan olyan újabb és újabb gazdasági intézkedéseket hoz, mint amilyen a hitelmoratórium és annak meghosszabbítása, addig a baloldalra nem lehet számítani - mondta a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: a baloldal álhíreket, álvideókat gyárt, de érdemi segítségre senki nem számíthat tőlük. Több színészhallgatót is megnyomorítottak oktatóik az SZFE-n-ezzel indokolta Császár Angela hogy miért írta alá azt a nyílt levelet amelyben 74 művész az intézmény átalakítását kéri. Kunhalmi Ágnest és Tóth Bertalan választotta az MSZP társelnökévé a párt online kongresszusa. Nem csupán parlamenti jelenlétre, hanem döntő befolyásra törekszik a magyar közéletben a megalakuló Volner Párt - jelentette be Volner János független országgyűlési képviselő. Magyarország az amerikai jelöltet, Donald Trump elnök kabinetfőnök-helyettesét, Chris Liddellt támogatja az OECD főtitkári pozíciójáért zajló versenyben - közölte a külgazdasági és külügyminiszter hivatalos Facebook-oldalán. A menekültügyi migrációs politika határozza meg Európa jövőjét, és reformjáról az év végéig megállapodásra kell jutniuk az Európai Unió tagországainak - mondta a német belügyminiszter. Már 30,6 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 955 ezer, a gyógyultaké pedig 20,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Hetek óta stagnál a koronavírussal újonnan megfertőződtek napi száma a Nyugat-Balkánon az érintett országok átlagát tekintve. Szombaton 2046 új koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumok Csehországban, ami a járvány kezdete óta az eddig legmagasabb hétvégi napi szám. Németországban április vége óta a legmagasabbra, 2297-re emelkedett az egy nap alatt regisztrált új típusú koronavírussal fertőzöttek száma. Nagy-Britanniában 4422 új fertőzésről számoltak be a szűréseket végző laboratóriumok, ez május 8. óta a legmagasabb napi adat. Franciaországban egy nap alatt 13 498 új fertőzöttet jegyeztek fel. A szükséges 40 ezer helyett több mint 60 ezer önkéntes jelentkezett Moszkvában a Covid-19 megelőzésére szolgáló Szputnyik V vakcina klinikai tesztelésének harmadik szakaszára - jelentette be Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. Meghaladta az 5,3 milliót az igazolt fertőzöttek száma Indiában, ahol attól tartanak a szakemberek, hogy heteken belül több lesz az igazolt újkoronavírus-fertőzött, mint a legtöbb, 6,764 millió beteget számon tartó Egyesült Államokban. Olaszországban megnyíltak a szavazóhelyiségek a helyhatósági választásokon és a népszavazáson. A fehérorosz rendőrség több száz kormányellenes tüntetőt őrizetbe vett Minszk belvárosában - közölték szemtanúk. A súlyos mérgezés gyanújával Németországba szállított Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus fényképet posztolt magáról az Instagramon a berlini Charité kórházból, és köszönetet mondott orvosainak, hogy megmentették. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy a jövő héten jelöl egy női bírót a szövetségi legfelsőbb bíróságba a minap elhunyt Ruth Bader Ginsburg helyére, és felszólította a republikánus többségű szenátust, hogy haladéktalanul szavazzon róla. Az amerikai kormány bejelentette, hogy visszaállított minden ENSZ-szankciót Iránnal szemben. A világ legtöbb országa elutasítja az egyoldalú lépést, illegálisnak tartja, és ebből az éles szembenállásból valószínűleg heves vita lesz a világszervezetben annak idei közgyűlési ülése előtt - állapította meg az AP hírügynökség. Ricint tartalmazott egy levél, amelyet a washingtoni Fehér Házba küldtek Kanadából, szövetségi tisztségviselőknek sikerült ártalmatlanítaniuk, mielőtt bárkit megmérgezett volna - közölték meg nem nevezett tisztségviselők. Két légicsapást mért az afgán hadsereg egy tálib bázisra az északkelet-afganisztáni Kunduz tartományban. Ismét alagutat találtak a Bács-Kiskun megyei határszakaszon: a rendőrök terepkutatás során fedezték fel a szerb területről induló járatot, ami az ideiglenes biztonsági határzár alatt húzódik - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. A MÁV-Start és a Volánbusz a napokban megjelent kormányrendelet értelmében hétfőtől tovább szigorítja a maszkhasználatot: azt már nem csak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező lesz hordani. A Győri Audi ETO KC házigazdaként 43:28-ra legyőzte a horvát Podravka Koprivnica csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában. Női kézilabda NB I: Váci NKSE - Kisvárda Master Good SE 28:26; DVSC Schaeffler - Szombathelyi KKA 32:24 Hét játékos tesztje lett pozitív a PVSK-Veolia NB I-es férfi kosárlabda csapatának 15 fős keretéből, valamennyien hatósági karanténba kerültek.