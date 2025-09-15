Donald Trump: én lehetek az egyetlen, aki összehozhatja Putyin és Zelenszkij között a kommunikációt

Megosztás itt:

Az amerikai elnök emellett beszélt a háború tragikus emberi veszteségeiről és Oroszország agresszor szerepéről is, miközben hangsúlyozta a béketeremtés sürgősségét.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke ismét kifejezte véleményét az orosz-ukrán konfliktusról és a béketeremtés lehetőségeiről. Trump szerint a két vezető közötti ellenségeskedés olyan mértékű, hogy képtelenek egymással kommunikálni.

,,Annyira gyűlölik egymást, hogy levegőt sem kapnak" – nyilatkozta Trump, hozzátéve, hogy ő lehet a kulcs a két fél összehozásában.

,,Azt hiszem, nekem kell majd minden beszélgetést lefolytatnom."

Trump szerint lesz tárgyalás

Bár még nincs megerősített találkozó a két vezető között, Trump úgy véli, hogy a jövőben lesznek tárgyalások.

,,Lesznek megbeszélések. Akár csúcstalálkozónak, akár egyszerű összejövetelnek nevezzük, nem számít, de valószínűleg nekem kell majd [közbelépnem]. Képtelenek egymással beszélni."

Trump a háború emberi áldozatairól is beszélt, megemlítve a tragikus veszteségeket:

,,Ezen a héten csaknem 8000 fiatal katona halt meg a két ország között... valójában egy kicsit több – pontosan 8017 – halt meg ezen a héten ebben a háborúban."

Bár Trump korábban vonakodott Oroszországot agresszornak nevezni, most nem kerülte el ezt a kifejezést. „Tudja, amikor valaki az agresszor, többet veszít. Nem tudom, tudja-e, de a háborúban, amikor valaki az agresszor, általában többet veszít." – tette hozzá.

Végül egy elgondolkodtató megjegyzéssel zárta:

,,Miért? Ők oroszok. Nem amerikai katonák, de akkor is emberek. Lelkek, és én meg akarom állítani ezt."

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: AFP