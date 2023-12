Donald Trump még erősebbé válhat a coloradói bíróság ítélete után

Megosztás itt:

Amióta nem Donald Trump az USA elnöke, a republikánus politikus folyamatos kereszttűzben van. Korábban még rabosították is, ám ezek az ügyek egytől egyik megerősítették a pozíciójában, a különböző felmérések szerint is növelni tudta a támogatottságát. A napokban látott napvilágot a hír, hogy Trumpot a coloradói Legfelsőbb Bíróság kizárta a republikánus előválasztásból, amire Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált.

A BBC tett most közzé egy elemzést, amelyben arról írnak, hogy ez az eset is csak tovább erősítheti a pozíciójában a republikánus elnökjelöltet. Mint írják, ez a bírósági döntés különböző problémákhoz vezethet, ugyanis

a politika és az igazságszolgáltatás között kvázi eltűnik a határvonal, Donald Trump pedig az ítélettől függetlenül ugyanúgy indulhat az elnökválasztáson.

"Ez egy olyan küzdelem, amit nem akarnak megvívni” - ezt már a demokratákról írja a BBC, akik kiemelték az elemzésben, hogy a Demokrata Párt nem tud egy emberként felsorakozni a coloradói döntés mögé.

A BBC idézi Samuel Issacharoffot, a New York-i Egyetem alkotmányjog-professzorát, aki szerint a fellebbezésnek szinte biztosan helyt ad a Legfelsőbb Bíróság, amennyiben Trump fellebbezést nyújt be az ítélet ellen. Korábban a hasonló esetekben más államok bíróságai is helyt adtak a fellebbezéseknek. A Legfelsőbb Bíróság bírái között a konzervatívok többségben vannak, ami szintén Donald Trump malmára hajthatja a vizet.

Steven Cheung, Trump kampányszóvivője szerint a demokraták elvesztették hitüket Joe Biden elnökben, és „most mindent megtesznek azért, hogy megakadályozzák, hogy az amerikai szavazók jövő novemberben kirúgják őket hivatalaikból” - írja a Mandiner.

A döntés ellen Trump legnagyobb republikánus ellenlábasa, Ron DeSantis floridai kormányzó is tiltakozott, hatalommal való visszaélésnek nevezte a coloradói döntést, a coloradói republikánusok pedig azzal fenyegetőznek, hogy az egész előválasztási eljárást félreteszik, és választmányi eljárás keretében választják ki a jelöltet.

Nyitókép: BBC