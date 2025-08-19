Keresés

Külföld

Donald Trump: Együtt fogunk működni Ukrajnával és Oroszországgal is + videó

2025. augusztus 19., kedd 05:51 | HírTV

A hétfői washingtoni tárgyalások összegzéseként az amerikai elnök a tárgyalásokról és a folytatásról is nyilatkozott.

  • Donald Trump: Együtt fogunk működni Ukrajnával és Oroszországgal is + videó

Donald Trump: "Együtt fogunk működni Ukrajnával. Mindenkivel együtt fogunk működni, és gondoskodni fogunk arról, hogy ha béke lesz, akkor az hosszú távon is fennmaradjon, nem két évnyi békéről beszélünk, ami után újra ugyanebben a zűrzavarban találjuk majd magunkat. Gondoskodni fogunk arról, hogy minden rendben legyen. Együtt fogunk működni Oroszországgal, együtt fogunk működni Ukrajnával, és gondoskodni fogunk arról, hogy ez működjön."

Az amerikai elnök hozzátette: "Nagyon jó találkozóm volt jeles vendégekkel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel, Alexander Stubb finn elnökkel, Giorgia Meloni olasz és Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Friedrich Merz német kancellárral, Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, Mark Rutte NATO-főtitkárral a Fehér Házban, amit egy további megbeszélés követett az Ovális irodában. A találkozó során megvitattuk Ukrajna biztonsági garanciáit, amelyeket az egyes európai országok biztosítanának, az Amerikai Egyesült Államokkal koordinálásával. Ismétlem, ez egy nagyon jó, első lépés volt a már csaknem négy éve dúló háborúban. JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott egyeztetnek Oroszországgal és Ukrajnával."

Forrás: HírTV / MTI

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

