Donald Trump: Együtt fogunk működni Ukrajnával és Oroszországgal is + videó

Donald Trump: "Együtt fogunk működni Ukrajnával. Mindenkivel együtt fogunk működni, és gondoskodni fogunk arról, hogy ha béke lesz, akkor az hosszú távon is fennmaradjon, nem két évnyi békéről beszélünk, ami után újra ugyanebben a zűrzavarban találjuk majd magunkat. Gondoskodni fogunk arról, hogy minden rendben legyen. Együtt fogunk működni Oroszországgal, együtt fogunk működni Ukrajnával, és gondoskodni fogunk arról, hogy ez működjön."

Az amerikai elnök hozzátette: "Nagyon jó találkozóm volt jeles vendégekkel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel, Alexander Stubb finn elnökkel, Giorgia Meloni olasz és Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Friedrich Merz német kancellárral, Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, Mark Rutte NATO-főtitkárral a Fehér Házban, amit egy további megbeszélés követett az Ovális irodában. A találkozó során megvitattuk Ukrajna biztonsági garanciáit, amelyeket az egyes európai országok biztosítanának, az Amerikai Egyesült Államokkal koordinálásával. Ismétlem, ez egy nagyon jó, első lépés volt a már csaknem négy éve dúló háborúban. JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott egyeztetnek Oroszországgal és Ukrajnával."

Forrás: HírTV / MTI