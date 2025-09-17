Olyan fogadtatásban részesült Donald Trump, amilyenre emberemlékezet óta nem volt példa Windsorban

Megosztás itt:

Trump különrepülőgépe, az Air Force One előző este szállt le a Londontól északkeletre lévő Stansted repülőtéren. Az elnök és felesége, Melania Trump az Egyesült Államok londoni nagykövetének rezidenciáján töltötte az éjszakát.

Szerda délután innen szállította őket az amerikai tengerészgyalogság elnöki helikoptere, a Marine One a London nyugati határában fekvő ősi királyi rezidenciára, Windsorba, amelynek kastélyparkjában Vilmos trónörökös és felesége, Katalin walesi hercegnő üdvözölte a helikopterből kiszálló elnöki házaspárt.

III. Károly király és hitvese, Kamilla a kastély bejáratánál várta az amerikai elnököt és feleségét, és innen díszes - az esőre hajó időjárás miatt zárt - hintóval hajtattak a windsori rezidencia nagyszabású protokolláris eseményekre használt belső parkjába, ahol több mint ezer katona részvételével rendeztek díszszemlét Trump tiszteletére.

A londoni védelmi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint "emberemlékezet óta ez volt a legnagyobb olyan ceremoniális fogadtatás", amellyel a brit fegyveres erők egy külföldi államfő előtt tisztelegtek.

Az amerikai elnök szerdán kezdődött nagy-britanniai állami látogatása két szempontból is példátlan:

Donald Trump már előző elnöki időszakában, 2019 júniusában is járt állami látogatáson az akkori uralkodónál, II. Erzsébet királynőnél - III. Károly király édesanyjánál -, és a két ország kapcsolataiban még nem fordult elő, hogy ugyanazt az amerikai elnököt kétszer is meghívják nagy-britanniai állami látogatásra.

Ugyancsak példátlan Trump újabb meghívása abból a szempontból, hogy második hivatali idejüket töltő amerikai elnököket a mindenkori brit uralkodó hagyományosan már nem invitál teljes körű állami látogatásra.

Ezt III. Károly is külön kiemelte meghívólevelében. A király úgy fogalmazott a levélben - amelyet Keir Starmer brit kormányfő személyesen nyújtott át februárban Washingtonban -, hogy "történelmi horderejű második állami látogatásra" hívja Trumpot. "Mint Ön is tudja, ez példátlan egy amerikai elnök esetében" - állt a brit uralkodó meghívójában.

A nagy-britanniai állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan nem a brit kormány, hanem az uralkodó vendégei, jóllehet az udvar minden esetben a kormánnyal szoros együttműködésben, sőt általában a kormány kezdeményezésére választja ki az ilyen jellegű látogatásra meghívandó vendégeket.

II. Erzsébet királynő - aki 2022. szeptember 8-án, életének 97., uralkodásának 71. esztendejében hunyt el - 112 külföldi államfőt fogadott állami látogatáson, köztük három amerikai elnököt: George W. Bush-t 2003-ban, Barack Obamát 2011-ben és Donald Trumpot 2019-ben.

Trump volt az utolsó külföldi államfő, akit II. Erzsébet állami látogatáson látott vendégül.

III. Károly király szerda este díszvacsorán látja vendégül az elnöki házaspárt.

Trump csütörtökön Keir Starmer kormányfővel tárgyal, majd hazautazik.

Fotó: III. Károly brit király (k) és Donald Trump amerikai elnök (j) ellép a díszsorfal előtt a windsori kastélyban rendezett fogadási ünnepségen 2025. szeptember 17-én. Az amerikai elnök III. Károly brit uralkodó meghívására érkezett Nagy-Britanniába. MTI/AP/Evan Vucci