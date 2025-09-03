Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 03. Szerda Hilda napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Donald Trump bevetette a Golf Force One-t + videó

2025. szeptember 03., szerda 18:36 | Origo

Új játékszere van az Amerikai Egyesült Államok elnökének. Donald Trump skóciai útja során használta az új páncélozott golfkocsiját, amelyet egyszerűen Golf Force One névre keresztelt a sajtó.

  • Donald Trump bevetette a Golf Force One-t + videó

Donald Trump a nyáron pár napot Skóciában töltött pihenéssel, ahol a saját tulajdonú golfpályájára is kiment ütögetni párat.

A látogatás azonban nemcsak az amerikai elnök sportolása miatt keltett feltűnést: a közösségi médiában és a nemzetközi sajtóban gyorsan elterjedt a híre annak a különös járműnek, amely tulajdonképpen egy páncélozott golfautó, s amit a politikus használt – írja a The Telegraph. 

A média rögtön Golf Force One névre keresztelte a kis fekete kocsit, utalva az Amerikai Egyesült Államok elnökének repülőgépére, az Air Force One-ra. 

Golfozás közben is fő a biztonság

Első ránézésre úgy festett, mint egy átalakított terepjáró, de közelebbről megnézve egyértelművé vált, hogy itt nem csupán egy erősebb golfkocsiról van szó. A jármű masszív fekete páncélzata, golyóálló üvegezése, sötétített ablakai és robusztus felépítése egyetlen célt szolgál: megvédeni az elnököt még golfozás közben is. 

A kocsi alapja a Polaris Ranger XP típusú golfautó, amit a Scaletta Armoring egészített ki a speciális páncélozott elemekkel. 

Pontos információkat persze nem közölt a cég, de a brit sajtó találgatásai szerint akár füstgránátvető, elektromos ajtózár, speciális kommunikációs rendszer, sőt, menekülési funkciók is lehetnek a karosszéria alatt. Egyes források szerint akár 100 km/órás sebességre is képes az „elnöki különgép” – ami igencsak szokatlan egy golfpályán.

A rendkívüli küllemű és funkciójú golfkocsi az elnöki biztonsági flotta része. Trump ellen többször is kíséreltek már meg merényletet, így érthető, hogy még golfozás közben is odafigyelnek a biztonságára. A Golf Force One tehát nem csupán extravagáns hóbort, hanem a megnövekedett biztonsági fenyegetésekre adott válasz.

 Forrás: Origo

Fotó: promiflash.de

Videó: Inside Edition/YouTube

 

További híreink

Őszi bevásárlás okosan: itt a SPAR Kupon Kánaán

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Katasztrófariadót adtak ki a szakértők, hihetetlen, mit láttak az űrből

Pécsi Ármin kikerült a Liverpool keretéből, csapata ezt máris megbánhatta

Kitárul a jólét ajtaja: 5 csillagjegyre pénz, szerelem, siker vár – Köztük vagy?

Magyar Péterről szóló sokkoló vallomás borzolja a kedélyeket, Nagy Attila Tibor ledobta a bombát

„Sajnálom, elkéstem” – megtörten nyilatkozott a miskei kislány apja

Lékai Máté drámai bejelentést tett

Elképesztő botrány: Hadházy Ákos pedofil politikust támogatott - hat év börtön a volt LMP-s K. Gábornak

További híreink

Elképesztő botrány: Hadházy Ákos pedofil politikust támogatott - hat év börtön a volt LMP-s K. Gábornak

A meteorológusok figyelmeztetnek: ősszel nagy eséllyel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki

Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Sajnálom, elkéstem” – megtörten nyilatkozott a miskei kislány apja
2
Putyin nem szórakozik: olyan tanáccsal látta el Ficót, aminek megvalósulása mélyütést vinne be Zelenszkijnek
3
Megszólalt és nem kertelt Parubij gyilkosa
4
Németország reagált Ursula von der Leyen nagy bejelentésére Ukrajna ügyében
5
Így bíztatja Orbán Balázs a felsőoktatási évei előtt Pankotai Lilit
6
Mi történhet a színfalak mögött? – Az embertelen abúzusra hivatkozva tűnnek el a Tisza-szigetek + videó
7
Meghalt egy kéthónapos csecsemő a VI. kerületben, miután leejtette az édesapja
8
Vezércikk - Lehet hogy tényleg agyhalottak? + videó
9
Havonta 30 ezer embert kell besorozni Ukrajnában + videó
10
Von der Leyen katonákat küldene Ukrajnába? – Megdöbbentő nyilatkozat

Legfrissebb híreink

Lánczi Tamás üzent az MTA elnökének: Ne engedje magát megfélemlíteni!

Lánczi Tamás üzent az MTA elnökének: Ne engedje magát megfélemlíteni!

 Határozott ellenlépéseket vár Lánczi Tamás az MTA elnökétől Fleck Zoltán alkotmányos rendet és az ország szuverenitását veszélyeztető megnyilvánulásai miatt – derül ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének válaszleveléből, amit Freund Tamásnak írt. Az Akadémia első embere ugyanis bagatellizálta Fleck nyilatkozatát, amit az alkotmányjogász a Tisza Párt egyik júniusi rendezvényén mondott, és amivel gyakorlatilag megfenyegette a köztársasági elnököt.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Kína orosz segítséggel lehet világelső atomnagyhatalom

Kína orosz segítséggel lehet világelső atomnagyhatalom

 Orosz segítséggel lehet világelső atomnagyhatalom a nukleáris erőművek számát és a termelési kapacitást nézve Kína, a Roszatom a tervek szerint nyolc atomerőmű építésében vállal szerepet. Kínát ugyan nem kell félteni, de jól jön a szövetséges az atomenergia szempontjából, bár a negyedik generációs erőművek építésében 10-15 évvel Amerika előtt jár, a kapacitást tekintve most nagyjából a felét tudja, mint az USA.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!