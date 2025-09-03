Donald Trump bevetette a Golf Force One-t + videó

Megosztás itt:

Donald Trump a nyáron pár napot Skóciában töltött pihenéssel, ahol a saját tulajdonú golfpályájára is kiment ütögetni párat.

A látogatás azonban nemcsak az amerikai elnök sportolása miatt keltett feltűnést: a közösségi médiában és a nemzetközi sajtóban gyorsan elterjedt a híre annak a különös járműnek, amely tulajdonképpen egy páncélozott golfautó, s amit a politikus használt – írja a The Telegraph.

A média rögtön Golf Force One névre keresztelte a kis fekete kocsit, utalva az Amerikai Egyesült Államok elnökének repülőgépére, az Air Force One-ra.

Golfozás közben is fő a biztonság

Első ránézésre úgy festett, mint egy átalakított terepjáró, de közelebbről megnézve egyértelművé vált, hogy itt nem csupán egy erősebb golfkocsiról van szó. A jármű masszív fekete páncélzata, golyóálló üvegezése, sötétített ablakai és robusztus felépítése egyetlen célt szolgál: megvédeni az elnököt még golfozás közben is.

A kocsi alapja a Polaris Ranger XP típusú golfautó, amit a Scaletta Armoring egészített ki a speciális páncélozott elemekkel.

Pontos információkat persze nem közölt a cég, de a brit sajtó találgatásai szerint akár füstgránátvető, elektromos ajtózár, speciális kommunikációs rendszer, sőt, menekülési funkciók is lehetnek a karosszéria alatt. Egyes források szerint akár 100 km/órás sebességre is képes az „elnöki különgép” – ami igencsak szokatlan egy golfpályán.

A rendkívüli küllemű és funkciójú golfkocsi az elnöki biztonsági flotta része. Trump ellen többször is kíséreltek már meg merényletet, így érthető, hogy még golfozás közben is odafigyelnek a biztonságára. A Golf Force One tehát nem csupán extravagáns hóbort, hanem a megnövekedett biztonsági fenyegetésekre adott válasz.

Forrás: Origo

Fotó: promiflash.de

Videó: Inside Edition/YouTube