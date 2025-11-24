Donald Trump békejavaslatát támogatja az olasz miniszterelnök + videó

Megosztás itt:

Giorgia Meloni szerint Donald Trump erőfeszítéseit kell segíteni, nincs szükség brüsszeli ellenterv kidolgozására. Az olasz miniszterelnök azt mondta, hogy néhány pontot felül kell vizsgálni az amerikai béketervben, de mindenképpen ez alapján érdemes folytatni a tárgyalásokat. Meloni úgy fogalmazott: számára az a fontos, hogy a békefolyamat vezessen eredményre, és jöjjön létre az igazságos és tartós béke Oroszország és Ukrajna között.