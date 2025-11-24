Keresés

Külföld

Donald Trump békejavaslatát támogatja az olasz miniszterelnök + videó

2025. november 24., hétfő 19:00

Az olasz miniszterelnök tehát azonos állásponton van a magyarokkal, az amerikai szövetségessel összefogva kívánja segíteni a béketárgyalásokat.

  • Donald Trump békejavaslatát támogatja az olasz miniszterelnök + videó

Giorgia Meloni szerint Donald Trump erőfeszítéseit kell segíteni, nincs szükség brüsszeli ellenterv kidolgozására. Az olasz miniszterelnök azt mondta, hogy néhány pontot felül kell vizsgálni az amerikai béketervben, de mindenképpen ez alapján érdemes folytatni a tárgyalásokat. Meloni úgy fogalmazott: számára az a fontos, hogy a békefolyamat vezessen eredményre, és jöjjön létre az igazságos és tartós béke Oroszország és Ukrajna között.

