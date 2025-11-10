Keresés

Külföld

Donald Trump becstelenek nevezte azokat a BBC-s újságírókat, akik manipulált módon publikálták beszédét

2025. november 10., hétfő 06:21 | MTI
Donald Trump BBC vezérigazgató lemondott vezérigazgató lemondott hírigazgató

Donald Trump "becstelennek" nevezte a BBC brit közszolgálati médiatársaság lemondott főigazgatóját és hírigazgatóját, akik az amerikai elnök 2021. január 6-i beszédének eltorzított sugárzása nyomán kialakult botrány miatt bejelentették távozásukat.

  • Donald Trump becstelenek nevezte azokat a BBC-s újságírókat, akik manipulált módon publikálták beszédét

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán vasárnap megjelent bejegyzésében köszönetet mondott a brit The Telegraph napilapnak, hogy egy kiszivárogtatás nyomán nyilvánosságra hozta a BBC belső jelentését, amely rámutatott az esetre.

"Köszönöm a The Telegraph-nak, hogy leleplezte ezeket a korrupt újságírókat. Ezek nagyon becstelen emberek, akik egy elnökválasztásba próbáltak beavatkozni" – írta Donald Trump, aki hozzátette, hogy az ügyet csak súlyosbítja, hogy egy olyan külföldi országról van szó, amelyet sokan az Egyesült Államok első számú szövetségeseként tartanak számon.

A botrány november elején robbant ki a The Telegraph leleplező cikkével, ami egy belső informátor révén nyilvánossá tette a médiumnál készült belső jelentés egyes részleteit. A jelentés megállapította, hogy BBC Panorama dokumentumfilmjének szerkesztése félrevezető volt a 2021. január 6-i eseményekkel kapcsolatban. A cikk szerint a zavargásokká fajuló eseményekről szóló összeállítás Donald Trump beszédét olyan módon szerkesztette, hogy az félrevezető volt az akkor leköszönő amerikai elnök szerepét illetően.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a közelmúltban a The Telegraph-nak adott interjúban élesen bírálta a BBC-t, amelyet "100 százalékban" álhíreket terjesztőnek, valamint "baloldali propaganda gépezetnek" nevezett.

Tim Davie, a BBC 2020-ben kinevezett főigazgatója, valamint Deborah Turness a botrány nyomán a hétvégén lemondani kényszerült. Mindketten felelősséget vállaltak a történtekért. Tim Davie a dolgozóknak írt lemondó levelében elismerte, hogy a médiaintézménynél történtek hibák, míg Deborah Turness arra hivatkozott, hogy a Trump-dokumentumfilm nyomán kialakult botrány olyan fokot ért el, ami már a teljes intézmény számára károkat okoz.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

