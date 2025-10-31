Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 31. Péntek Farkas napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Donald Trump: Az Egyesült Államok újraindítja nukleáris fegyverkísérleteit

2025. október 31., péntek 10:13 | Magyar Nemzet

Az amerikai nukleáris arzenál működőképességének fenntartása is indokolja a tesztek újraindítását – jelentette ki J. D. Vance alelnök csütörtökön megerősítve Donald Trump amerikai elnök szándékát.

  • Donald Trump: Az Egyesült Államok újraindítja nukleáris fegyverkísérleteit

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Az alelnök a Fehér Ház előtt újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: az amerikai nemzetbiztonság fontos eleme, hogy jelentős nukleáris fegyverarzenállal rendelkezik, a működőképesség fenntartásának pedig része annak ellenőrzése is. Hozzátette, az Egyesült Államok olyan országokkal is szorosan együttműködik a nukleáris fegyverkezés korlátozásában, amelyekkel nem ápol jó viszonyt.

Donald Trump elnök csütörtökön közösségi oldalán jelentette be szándékát az Egyesült Államok nukleáris fegyverkísérleteinek újraindításáról. Az elnök később a repülőgépen tartott sajtóbeszélgetésen is megerősítette a szándékot, és közölte, hogy a tesztek részleteit később jelentik be. A helyszínekkel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokban vannak erre létrehozott körzetek. Donald Trump megismételte, azért tartja szükségesnek és helyénvalónak a tesztek újraindítását, mert mások is ezt teszik. Utalt Oroszországra, valamint Kínára, amely gyors ütemben zárkózik fel a nukleáris fegyverarzenált tekintve az Egyesült Államokhoz és Oroszországhoz, a két legnagyobb atomhatalomhoz. Az elnök hozzátette: ugyanakkor célként a nukleáris leszerelést tartja a legjobb útnak.

Fotó: Shutterstock

További híreink

35 év, ami összeköt – a magyar távközlés története egy vidéki vállalat tükrében

Visszatér a közéletbe Varga Judit

"Nem kellett volna megtörténnie" – végre itt vannak a részletek Robert De Niro unokájának haláláról

Durva kegyeletsértés borzolja a kedélyeket, Lilu és Pottyondy most bezzeg sunyít

„Süt a nap, az emberek kedvesek” – Itt kezd új életet az országot elhagyó magyar énekesnő

Az orvos szemével: Zacher Gábor szerint Robbie Keane-nek van egy idegesítő szokása

Riasztás – Letöltendőt osztott ki a bíró, amiért chilipaprikás gumikesztyűben vizsgálták meg egy rab aranyerét + videó

Hamilton durván kifakadt, csalónak nevezte Verstappenéket

Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra

További híreink

Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra

Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát

Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatai + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát
2
Hogy lehet kisgyerekek halálának tapsolni? – Mélységesen felháborodtak Bayer Zsolték + videó
3
Jogi lépések megtételét fontolgatja az Európai Bizottság Magyarországgal és Szlovákiával szemben
4
A Honvéd kiejtette a Debrecent a kupából
5
Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest
6
Hamarosan véget ér a háború? – A béke kilátásai Európában
7
Egy vipera is előkerült a nagykállói közgyűlésen kirobbant verekedésben + videó
8
Bejelentették Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának pontos időpontját + videó
9
Vezércikk – Orbán Viktor újra a világ békeközvetítője + videó
10
Dupla jó hír a nyugdíjasoknak + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!