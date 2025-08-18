Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 18. Hétfő Ilona napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Hazahúzó 01:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Donald Trump: az Egyesült Államok megpróbálhat tárgyalni tűzszüneti megállapodás nélkül is

2025. augusztus 18., hétfő 22:05 | HírTV

Az Egyesült Államok megpróbálhat tárgyalni az ukrajnai válság lezárásáról a harcokat szüneteltető tűzszüneti megállapodás nélkül is - közölte Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban, mielőtt megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

  • Donald Trump: az Egyesült Államok megpróbálhat tárgyalni tűzszüneti megállapodás nélkül is

Trump úgy fogalmazott, hogy tetszik neki ugyan a tűzszünet koncepciója, mert azzal "azonnal" véget érne az öldöklés.

"De dolgozhatunk egy olyan megállapodáson, amelynek célja egy békeegyezmény"

- tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy szeretné ugyan, hogy a harcok véget érjenek, de ez hátrányos helyzetet teremthet az egyik fél számára.

Beszélt arról is, hogy sikerült előrelépést elérni az ukrajnai háború rendezésében, s lehetségesnek tartja, hogy lesz valamilyen eredménye orosz partnerével, Vlagyimir Putyinnal múlt pénteken Alaszkában tartott találkozójának.

Az amerikai elnök megtiszteltetésnek nevezte, hogy fogadhatja Zelenszkijt, aki köszönetet mondott Trumpnak az erőfeszítéseiért, hogy "véget akar vetni az öldöklésnek".

Úgy vélte, Putyin az ukrajnai háború végét akarja.

Közölte, hogy

Zelenszkijjel folytatott megbeszélését követően telefonon hívni fogja az orosz államfőt, s reményét fejezte ki egy háromoldalú találkozót illetően is.

Mint mondta, az Egyesült Államok "kisegítené" Európát, ami a biztonsági garanciák nyújtását illeti Ukrajnának egy rendezés keretében.

"Meg kell állítanunk ezt a háborút, meg kell állítanunk Oroszországot, és szükségünk van támogatásra - az amerikai és az európai partnerektől" - hangoztatta Zelenszkij. Az ukrán vezető beszélt arról is, hogy nyitott a választások megtartására hazájában, de csak biztonságos körülmények között, ha sikerül lezárni a háborút Oroszországgal. "A parlamentben kell dolgoznunk, mert háború idején nem lehet választásokat tartani" - tette hozzá. Hangsúlyozta egyben, hogy az embereknek lehetőséget kell biztosítani a demokratikus, nyílt, törvényes választásokra.

Fotó: Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai rendezést szolgáló csúcstalálkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án. MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz

További híreink

Rejtélyes búcsúajándékot találtak Schmuck Andor sírján

Új milliárdosa van az országnak

Valóra válik a Last of Us? Halálos szupergomba támad

Állami kitüntetéseket adott át Lázár János

Így készül a török tojás, ennél finomabb reggelit még nem ettél!

Washingtonban dőlhet el Európa sorsa: tárgyalóasztalnál Trump és Zelenszkij

A lehető legtragikusabb hír érkezett a versenyen eltűnt futóról

Dán kirakatcsapat előtt: előkelő helyen a Fradi a klubvilágranglistán

Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust

További híreink

Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust

Vérfagyasztó, mire voltak képesek az Iszlám Állam kegyetlen gyilkosai

A német főváros most éri el erkölcsi mélységét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó
2
Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó
3
Külföldiek taroltak le mindent az M6-os pihenőjénél
4
Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust
5
Donald Trump: A háború véget fog érni
6
Szijjártó Péter szerint az ukrán külügyminiszter figyelmét valahogy elkerülték a tények
7
Zelenszkij már Washingtonban – Brüsszel attól tart, hogy túl közel kerül a békéhez
8
Macron odaszúrt Putyinnak: „nem békét akar, hanem kapitulációt
9
Visszavárja a politikába Varga Juditot a Fidesz-frakcióvezetője + videó
10
A német főváros most éri el erkölcsi mélységét

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Donald Trump: A háború véget fog érni

Donald Trump: A háború véget fog érni

 Az amerikai elnök ezt a Zelenszkijjel folytatott tárgyalás után jelentette ki újságírói kérdésre válaszolva. Donald Trump a sajtótájékoztató végén elárulta: a megbeszélés után beszélni fog telefonon Vlagyimir Putyinnal.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!