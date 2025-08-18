Donald Trump: az Egyesült Államok megpróbálhat tárgyalni tűzszüneti megállapodás nélkül is

Megosztás itt:

Trump úgy fogalmazott, hogy tetszik neki ugyan a tűzszünet koncepciója, mert azzal "azonnal" véget érne az öldöklés.

"De dolgozhatunk egy olyan megállapodáson, amelynek célja egy békeegyezmény"

- tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy szeretné ugyan, hogy a harcok véget érjenek, de ez hátrányos helyzetet teremthet az egyik fél számára.

Beszélt arról is, hogy sikerült előrelépést elérni az ukrajnai háború rendezésében, s lehetségesnek tartja, hogy lesz valamilyen eredménye orosz partnerével, Vlagyimir Putyinnal múlt pénteken Alaszkában tartott találkozójának.

Az amerikai elnök megtiszteltetésnek nevezte, hogy fogadhatja Zelenszkijt, aki köszönetet mondott Trumpnak az erőfeszítéseiért, hogy "véget akar vetni az öldöklésnek".

Úgy vélte, Putyin az ukrajnai háború végét akarja.

Közölte, hogy

Zelenszkijjel folytatott megbeszélését követően telefonon hívni fogja az orosz államfőt, s reményét fejezte ki egy háromoldalú találkozót illetően is.

Mint mondta, az Egyesült Államok "kisegítené" Európát, ami a biztonsági garanciák nyújtását illeti Ukrajnának egy rendezés keretében.

"Meg kell állítanunk ezt a háborút, meg kell állítanunk Oroszországot, és szükségünk van támogatásra - az amerikai és az európai partnerektől" - hangoztatta Zelenszkij. Az ukrán vezető beszélt arról is, hogy nyitott a választások megtartására hazájában, de csak biztonságos körülmények között, ha sikerül lezárni a háborút Oroszországgal. "A parlamentben kell dolgoznunk, mert háború idején nem lehet választásokat tartani" - tette hozzá. Hangsúlyozta egyben, hogy az embereknek lehetőséget kell biztosítani a demokratikus, nyílt, törvényes választásokra.

Fotó: Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai rendezést szolgáló csúcstalálkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án. MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz