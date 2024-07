Emellett ígéretet tett az amerikai társadalom politikai megosztottságának felszámolására is. Záróbeszédében Trump elfogadta a párt elnökjelöltségét, amellyel hivatalossá vált indulása a novemberi választáson, továbbá a 2024-es választást nevezte a legfontosabbnak az ország történetében. Trump, a múlt szombati merénylet-kísérlet óta, most először beszélt a nyilvánosság előtt.

