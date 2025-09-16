Donald Trump: Az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítása is az asztalon van

Megosztás itt:

Donald Trump ismét kemény hangot ütött meg a belső rendbontásokkal szemben: az antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítása is az asztalon van – jelentette ki egy Fehér Házban tartott beszéde során. Az elnök egy újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: „Ezt megtenném, száz százalék. Mások is megérdemelnék egyébként, de az antifa a legrosszabb.” Trump szerint a mozgalomhoz kötődő radikális csoportok „több gyilkosságot is megúsznak”, és gyakran maffiaszerű bűnszervezetként működnek. Azt állította, hogy bizonyos aktivisták dollármilliókat kapnak az erőszakos akciók szervezésére.

Az elnök a közelmúltbeli támadásokra is hivatkozott, amikor bevándorlási hivatalok járműveit téglákkal és kövekkel dobálták meg. Kiemelte: ezek nem tüntetések, hanem bűncselekmények, amelyek során a rendfenntartók is rendszeresen erőszak célpontjai.

Trump a rendezvényen aláírt egy elnöki nyilatkozatot is, amelynek értelmében a közbiztonsági intézkedések Memphis városára is kiterjednek. A helyi helyzet kezelésére a Nemzeti Gárda mozgósítását sem zárta ki, jelezve, hogy az állami és szövetségi erők együttműködésére is szükség lehet.

A Fehér Házból érkező üzenet világos: az amerikai kormány a következő hónapokban fokozni kívánja a fellépést azokkal a mozgalmakkal és csoportokkal szemben, amelyeket erőszakosnak tart. A retorika így újabb frontot nyithat a belpolitikai vitákban, különösen az antifa megítélését illetően.

Fotó: Shutterstock