Példátlan látogatásának helyszínére érkezett Donald Trump

Az elnöki házaspár repülőgépe, az Air Force One kedden késő este szállt le a Londontól északkeletre fekvő Stansted repülőtéren. Trump és felesége innen helikopterrel repült tovább az Egyesült Államok londoni nagykövetének rezidenciájára, ahol az éjszakát töltik.

III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak. A látogatás időpontját a Buckingham-palota július közepén jelentette be.

Az amerikai elnöki házaspár hivatalos programja szerdán kezdődik és csütörtökön ér véget.

III. Károly és hitvese, Kamilla az angol-brit monarchia legősibb és legnagyobb királyi rezidenciáján, a London nyugati határában emelkedő windsori kastélyban fogadja szerda délelőtt az elnököt és feleségét, és aznap este az ilyen jellegű államfői látogatások hagyományos fénypontjának számító banketten látja őket vendégül.

Trumpnak a rendkívül szigorú biztonsági intézkedések miatt gyakorlatilag nem lesznek nyilvános programjai, az ünnepélyes szerdai fogadtatás ceremoniális rendezvényeit is teljes egészében a hatalmas windsori kastélypark belső, zárt területén tartják.

A meghívás két másik szempontból is példátlan:

Donald Trump már előző elnöki időszakában, 2019 júniusában is járt állami látogatáson az akkori uralkodónál, II. Erzsébet királynőnél - III. Károly király édesanyjánál -, és a két ország kapcsolataiban még nem fordult elő, hogy ugyanazt az amerikai elnököt kétszer is meghívják nagy-britanniai állami látogatásra.

Ugyancsak példátlan Trump újabb meghívása abból a szempontból, hogy második hivatali idejüket töltő amerikai elnököket a mindenkori brit uralkodó hagyományosan már nem invitál teljes körű állami látogatásra.

Ezt III. Károly is külön kiemelte meghívólevelében. A király úgy fogalmazott a Starmer által átnyújtott meghívóban, hogy "történelmi horderejű második állami látogatásra" hívja Trumpot.

"Mint Ön is tudja, ez példátlan egy amerikai elnök esetében"

- állt a brit uralkodó levelében.

A nagy-britanniai állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan nem a brit kormány, hanem az uralkodó vendégei, jóllehet az udvar minden esetben a kormánnyal szoros együttműködésben, sőt általában a kormány kezdeményezésére választja ki az ilyen jellegű látogatásra meghívandó vendégeket.

II. Erzsébet királynő - aki 2022. szeptember 8-án, életének 97., uralkodásának 71. esztendejében hunyt el - 112 külföldi államfőt fogadott állami látogatáson, köztük három amerikai elnököt: George W. Bush-t 2003-ban, Barack Obamát 2011-ben és Donald Trumpot 2019-ben.

Trump volt az utolsó külföldi államfő, akit II. Erzsébet állami látogatáson látott vendégül.

Az amerikai elnök mostani újabb állami látogatása a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok kényes időszakában kezdődött. Keir Starmer miniszterelnök utasítására Yvette Cooper brit külügyminiszter éppen a múlt héten mentette fel azonnali hatállyal washingtoni nagyköveti tisztségéből Peter Mandelsont, a kormányzó brit Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veterán politikusát, akiről az utóbbi hetekben kiderült, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel.

Epstein fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett súlyos szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában.

Trumpot csütörtökön fogadja a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciáján, Chequersben Keir Starmer kormányfő. Az amerikai elnök hivatalos programja az itt tartandó közös sajtóértekezlettel ér véget.