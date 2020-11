Donald Trump amerikai elnök csapatkivonást rendelt el Afganisztánból és Irakból

5203 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 152 659-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 91 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 3281-re emelkedett, 34 185-en meggyógyultak. Magyarország a jól védekező államok közé tartozik - mondta Gulyás Gergely a Magyar Nemzetnek. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy az elhunytak száma egymillió lakosra vetítve Magyarországon 317, az Európai Unióban 481. A koronavírus-fertőzésből gyógyultak vérplazma adásával segíthetnek a súlyos betegeknek - hangsúlyozta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Hétfőtől a kórházakban, keddtől az utcákon is találkozhatnak az emberek katonákkal, akik továbbra is részt vesznek a határvédelmi feladatokban és az intézmény-fertőtlenítésekben is - mondta Torba Attila alezredes. Repülőgéppel hoznak haza egy magyar katonát Koszovóból, mert elkapta a koronavírust- mondta a honvédelmi miniszter Magyarország élőben című műsorunkban. Benkő Tibor közölte: itthon mintegy négyezer katona vesz részt a járvány elleni védekezésben, de ha szükséges, akkor további erőket tudnak mozgósítani. Tiltakozásképp kivonultak a Parlament ülésteremből a Fidesz-KDNP-frakció képviselői, amikor Korózs Lajos napirend előtt felszólalása volt. A kormánypártok szerint a kamuvideós, statisztika hamisító Korózs Lajosnak nincs helye a járvánnyal foglalkozó népjóléti bizottságban. A pedagógiai szakszolgálatnál dolgozókra is vonatkozik a heti rendszerességű koronavírus-tesztelés – közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Nem csupán anyagilag segíti a gyermekvállalást a kormány, hanem családbarát környezetet is próbál kialakítani – hangsúlyozta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Fontos lenne, hogy Karácsony Gergely főpolgármester megértse, neki kell konszenzust teremtenie Budapesten, és kezdeményeznie kell az egységes maszkviselési szabályok megalkotását - mondta Volner János, a Volner Párt elnöke. A Fidesz szerint megszorító intézkedésekre készül 2021-ben Karácsony Gergely. A párt fővárosi frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta: jó lenne, ha a spórolást magán kezdné a főpolgármester, hiszen van 5 helyettese, 40 tanácsadója és a facebook oldalát is 13-an szerkesztik. Láng Zsolt szerint az nem fordulhat elő, hogy a közszolgáltatások - a szemétszállítás, a víz- és csatornaszolgáltatás, a közösségi közlekedés - szenvedjék meg a megszorítások kárát. A magyar kormány nem a szociális segélyezést, hanem a munkahelyek megtartását tartja megoldásnak a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetben, ezért támogatja a munkáltatók beruházásait - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter. Nem módosította a jegybanki alapkamat 0,6 százalékos szintjét a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Az Országgyűlés számos adóváltoztatásról döntött a kormány javaslatára. Egyebek között lehetővé tették, hogy a jövőben az adóhatóság készítse el a vállalkozások áfabevallás-tervezetét a hozzá beérkező számlaadatok birtokában. Az elmúlt tíz év következetes gazdaságpolitikájának köszönhetően a kormány képes segítséget nyújtani a családoknak és a vállalkozásoknak - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a Jász-Plasztik Kft beruházásának bemutatásakor. ITM: Eddig több mint 33 ezer fiatalnak nyújtottak segítséget a különböző diákhitel-konstrukciók a koronavírus-járvány idején, és ez a szám év végére 40 ezer fölé emelkedhet. Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a 2019-es költségvetés végrehajtása megfelelt a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak - közölte az ÁSZ a tavalyi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási törvény parlamenti elfogadása alkalmából. Az Országgyűlés gazdasági bizottsága elfogadta Gottfried Péter jelölését a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsába, 10 igen és 1 tartózkodó szavazattal. Két hadszíntéri szállító repülőgépeket vásárol egy brazil vállalattól a Magyar Honvédség. „Bejött a Keleti Nyitás: Indonéziában 29 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalmunk tíz év alatt” - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. „Jogállamisági kérdésekben elfogadhatatlan a kettős mérce” - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter az Európai Unió Tanácsának ülésén. Lengyelország olyan új javaslatokat vár az Európai Unió részéről, amelyek összhangban állnak az uniós szerződésekkel - jelentette ki Piotr Müller lengyel kormányszóvivő. Csaknem 55 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,3 millió, a gyógyultaké pedig 35,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Csökkent Lengyelországban az utóbbi napokban az új koronavírus-fertőzöttek száma, többen szorulnak viszont kórházi kezelésre. A kormány egyelőre nem tervez újabb járványügyi szigorításokat. Lelassult a koronavírus-járvány terjedése Csehországban. Egy nap alatt 5406 új fertőzöttet szűrtek ki, ez 642-vel kevesebb, mint egy hete. Gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, ismétt csaknem 12 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt, a kormányfő pedig azt jósolta, hogy három hét múlva számuk akár húszezerre is felmehet. Olaszországban egy nap alatt több mint 32 ezer új beteget regisztráltak, és 731-en haltak meg a járvány következtében. Donald Trump amerikai elnök csapatkivonást rendelt el Afganisztánból és Irakból - jelentette be Christopher Miller az Egyesült Államok ügyvezető védelmi minisztere. A harcok lezárultával mintegy kétszáz elesett katona holttestét cserélte ki a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabahban Azerbajdzsán és Örményország - közölte Peter Maurer, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának elnöke. Hatan életüket vesztették a szomáliai főváros, Mogadishu egyik éttermében elkövetett öngyilkos pokolgépes merényletben. 29 holttestre bukkantak egy katonai őrjárat során a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, ahol rendszeresen hajtanak végre támadást civilek ellen iszlamista fegyveresek - közölték a helyi hatóságok. Japán és Ausztrália elvi megállapodást ért el egy átfogó katonai együttműködési egyezményről - jelentette be Szuga Josihide japán kormányfő Tokióban. Több százan vonultak az utcára Bangkokban azért, hogy a thaiföldi parlament ne fogadja el az egyebek között a monarchia reformját is célzó alkotmánymódosításokat. A koronavírus terjedése miatt érvényben lévő vészhelyzet és a gyülekezési korlátozások dacára több ezren tüntettek a szlovák kormány és járványintézkedései ellen három pozsonyi és több vidéki helyszínen. Incidensek zavarták meg az 1973-as görögországi diáklázadás évfordulója alkalmából tartott megemlékezést a koronavírus-járvány miatt elrendelt gyülekezési tilalom ellenére megtartott baloldali tüntetéseken. Görögország 24 F-35-ös harci repülőgépet akar venni az Egyesült Államoktól a Törökországgal a Földközi-tenger keleti medencéjében kialakult súlyos feszültségek miatt - közölte az ERT közszolgálati televízió. Ismét felszámolt a francia rendőrség egy migránstábort Párizs közelében, a nemzeti stadion tövében, ahol augusztus óta fokozatosan több mint 2 ezren telepedtek meg. Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX magán társaság első üzemszerűen indított űrhajója, fedélzetén három amerikai és egy japán asztronautával, akik tavaszig dolgoznak majd az űrállomáson. Negyvenegy határsértőt találtak a magyar és román rendőrök egy kamionban a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen keddre virradóra - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Két év tíz hónap börtönbüntetésre ítélt és öt évre kiutasított Magyarországról egy szerb embercsempészt a Nagyatádi Járásbíróság. Az elmúlt 24 órában 358 emberrel szemben intézkedett a kijárási tilalom megsértése miatt a rendőrség - mondta Kiss Róbert alezredes. A kerékpáros közlekedés segítésére megállapodást kötött a MÁV-Start és a Magyar Kerékpárosklub. Év végéig felmérik a vasúttal kapcsolatos kerékpáros utazási szokásokat, elősegítik a kerékpárral történő munkába járást. Szlovák jégkorongliga: Slovan Bratislava - DVTK Jegesmedvék 6:3 Jégkorong Erste Liga: UTE - DEAC 5:2 Marco Rossi szövetségi kapitány szerint most már a csoportelsőség a célja a magyar labdarúgó-válogatottnak, amely szerdán 20.45-től a török csapatot fogadja a Nemzetek Ligája B divíziójának utolsó fordulójában. Elmarad a Svájc-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzés, mert a vendégek küldöttségében újabb négy személynél mutatták ki a koronavírust, és a vonatkozó helyi rendeletek alapján karanténba került a csapat és a stáb. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség egyszerűsített és könnyebben hozzáférhető videoasszisztens-rendszer kidolgozásán gondolkodik, hogy a futball minden szintjén alkalmazni lehessen.