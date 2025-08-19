Donald Trump a találkozó után telefonon egyeztet Vlagyimir Putyinnal + videó

Megosztás itt:

Volodimir Zelenszkij: "Be kell fejeznünk ezt a háborút, meg kell állítanunk Oroszországot, szükségünk van támogatásra, szükségünk van az amerikai és európai partnereink támogatására. Azt hiszem megmutattuk, hogy erős emberek vagyunk, támogattuk az Egyesült Államok és személyesen Trump elnök – elképzelését, hogy állítsuk meg ezt a háborút, és diplomáciai úton zárjuk le a konfliktust.”

Donald Trump: "Mindenki nagyon örül az Oroszország és Ukrajna közötti béke lehetőségének. A találkozók végén felhívtam Putyin elnököt, és megkezdtem Putyin és Zelenszkij elnökök találkozójának előkészítését, amelynek helyszínét még meg kell határozni. A találkozó után háromoldalú találkozót tartunk, amelyen a két elnök mellett én is részt veszek."

Forrás: HírTV / MTI