Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 19. Kedd Huba napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Donald Trump a találkozó után telefonon egyeztet Vlagyimir Putyinnal + videó

2025. augusztus 19., kedd 05:53 | HírTV

Az augusztus 18-ai csúcstalálkozó után az ukrán elnök is nyilatkozott arról, hogy miként látja a béke eljövetelének lehetőségét.

  • Donald Trump a találkozó után telefonon egyeztet Vlagyimir Putyinnal + videó

Volodimir Zelenszkij: "Be kell fejeznünk ezt a háborút, meg kell állítanunk Oroszországot, szükségünk van támogatásra, szükségünk van az amerikai és európai partnereink támogatására. Azt hiszem megmutattuk, hogy erős emberek vagyunk, támogattuk az Egyesült Államok és személyesen Trump elnök – elképzelését, hogy állítsuk meg ezt a háborút, és diplomáciai úton zárjuk le a konfliktust.” 

Donald Trump: "Mindenki nagyon örül az Oroszország és Ukrajna közötti béke lehetőségének. A találkozók végén felhívtam Putyin elnököt, és megkezdtem Putyin és Zelenszkij elnökök találkozójának előkészítését, amelynek helyszínét még meg kell határozni. A találkozó után háromoldalú találkozót tartunk, amelyen a két elnök mellett én is részt veszek."

Forrás: HírTV / MTI

További híreink

Ezek a legjobb tárgyalótermi beszólások – nem hiszed el, hogy tényleg elhangzottak

A német főváros most éri el erkölcsi mélységét

A Házasság első látásra sztárja kitálalt Balogh Tamásnéról: „Majdnem a kezemet is megütötte...”

Döbbenetes KO! A nehézsúly új csillaga az első menetben kivégezte a volt világbajnokot

4 csillagjegy piszkosul szerencsés lesz a Szűz havában

Hernádi Judit lánya csúnyán nekiment Deutsch Tamásnak, fájt neki az igazság

Botrányos adatok az ukrán menekültekről

Keddi sportműsor: Ferencváros–Qarabag a BL-főtábláért

Magyar Péter nem tudta helyesen leírni az orosz nagykövet nevét + videó

További híreink

Magyar Péter nem tudta helyesen leírni az orosz nagykövet nevét + videó

Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó

Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó
2
Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó
3
Megszólalt Moszkva a Barátság kőolajvezeték elleni támadás kapcsán
4
A német főváros most éri el erkölcsi mélységét
5
Donald Trump: A háború véget fog érni
6
Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust
7
Játszótéren dobtak fejbe kamaszok egy nőt
8
Vezércikk – Trump és Putyin egyértelművé tette, mi kell a háború befejezéséhez + videó
9
Donald Trump: az Egyesült Államok megpróbálhat tárgyalni tűzszüneti megállapodás nélkül is
10
Donald Trump: Együtt fogunk működni Ukrajnával és Oroszországgal is + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!