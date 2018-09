Donald Trump: A New York Times ismét megbukott

Az amerikai kormányzatban egy belső ellenállás működik, amely megpróbálja szabotálni Donald Trump egyes lépéseit. Erről ír a New York Times véleménycikkében egy névtelen szerző, aki a kormányzat magasrangú tisztségviselőjének mondja magát. Közben egy újabb botránykönyv újabb döbbenetes részletek tárt fel a Trump féle Fehér Ház működéséről.

Zavarba ejtő véleménycikket közölt szerdai címlapján a New York Times. A napilap egy névtelenséget kérő szerző írását hozta le, aki a lap szerint bizonyítottan magasrangú tisztségviselő a Trump-kormányzatban, írása pedig arról szól, hogy a kormányzatban van egy belső ellenállás, amely megpróbálja megakadályozni az elnök egyes irreális elképzeléseinek gyakorlatba való átültetését.

A cikk írója szerint Trump kiszámíthatatlan személyisége miatt sok hibás és káros döntés születik a Fehér Házban, emiatt alkalmazottainak sokszor kell kármentő lépéseket tenniük. Az elnök stílusa lekezelő, gondolkodásmódja antidemokratikus, a kormányzati döntési mechanizmusok anarchikusak – írja a szerző, aki szerint a minisztériumokban egyre többen pedzegetik, hogy alkalmazni kéne a 25. alkotmánykiegészítést, amely szerint az alelnök és a miniszteri többség alkalmatlanság esetén eltávolíthatja a hatalomból az elnököt.

Donald Trump újabb nevetséges politikai támadásnak tartja az esetet, a nyilatkozót hazaárulónak, a cikket megjelentető lapot pedig álhírgyárnak nevezte. „Senki előttem elnöksége első két évében nem tett ennyit, mint én. Így aztán, amikor azt mondják, hogy van egy névtelen szerző, aki állítólag a kormányom tagja, aki vélhetően egy bukott tisztségviselő és rosszindulatú, akkor az nem bizonyít mást, mint hogy a New York Times ismét megbukott. Ha én nem lennék, a New York Times vélhetően nem is létezne már” – reagált az Egyesült Államok elnöke.

Rögtön beindult a találgatás arról, hogy ki lehet a magas rangú tisztviselő és többen Mike Pence-t sejtették a háttérben. Az alelnök szóvivője azonban ezt tagadta. Felmerült a külügyminiszter Mike Pompeo neve is, de ő is hárított.

„Engem úgy neveltek, hogy ha nem vagyok abban a helyzetben, hogy végrehajtsam a főnököm akaratát, akkor egyetlen lehetőség áll előttem, lemondatni. De ez az ember a New York Times szerint nemcsak, hogy maradt, hanem aláássa Donald Trumpt és a kormányát. És nagyon zavar engem az egész média hozzáállása, mert minden eszközt megragadnak, hogy gyengítsék ezt a kormányt” – érvelt Mike Pompeo külügyminiszter.

Az újabb politikai vihart okozó cikk egy nappal azután jelent meg, hogy kiadták Bob Woodwardnak, az egykori Watergate-ügyet leleplező újságíró új, Trumpról szóló könyvét, amelyben hasonló dolgokról ír: a kormányzaton belül egy csendes államcsíny zajlik, munkatársai megpróbálják hatástalanítani Trump döntéseinek negatív következményeit, és hogy a munkatársai alkalmatlannak tartják az elnököt. A könyv kínosan érinti az elnököt, és a republikánus pártot, novemberben ugyanis félidős kongresszusi választások lesznek, ennek indul meg a kampányhajrája tradicionálisan szeptember második hetétől.