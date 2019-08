Donald Trump: a hírszerzés szerint a kínai kormány csapatokat küld a hongkongi határhoz

A balliberális környezetvédők nem a globális felmelegedés ellen küzdenek, hanem a „lejárt szavatosságú és eladhatatlan szellemi termékeiket” akarják politikai sikerre vinni – mondta Ferencz Orsolya a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az ELTE tudományos főmunkatársa szerint a gyermekvállalásnak és a klímavédelemnek nincs köze egymáshoz, „pláne úgy, ahogy most ezt a baloldal összemossa”. Január elseje és július vége között mintegy 20 ezer kincstári Start-értékpapírszámlát nyitottak az arra jogosultak, így immár 190 ezer gyermek pénze kamatozik babakötvényben - közölte Tállai András. „Jó okunk van feltételezni, hogy 2019 rekordközeli év lesz a babakötvény történetében” – mondta a Pénzügyminisztérium államtitkára. A polgárőröknek is köszönhető, hogy Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország: részt vesznek az illegális migráció elleni küzdelemben, védik a határt, az emberek biztonságát - mondta a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta: az a modell, amelyet az OPSZ megvalósít, hogy a polgárőrök önkéntesen, szabadidejük terhére teljesítenek szolgálatot, őrzik az emberek biztonságát, nemzetközi szinten is egyedülálló és példaértékű. Megfenyegették Hunvald Györgyöt, hogy ne induljon el az őszi önkormányzati választáson – közölte a szocialista pártból a napokban kilépett politikus az MSZP-közeli Balramagyar blogon. A jogerősen elítélt Hunvald György független jelöltként méretné meg magát Erzsébetvárosban. A volt városvezető nem árulta el, hogy ki ígért neki háborút, de sejteti, hogy a zsarolás Gyurcsányék részéről érkezett. Moldován László, az LMP volt budapesti elnöke a Hír TV Magyarország élőben című műsorában úgy vélte, a balodalon nincs összefogás csak együttműködés. Moldován László, aki korábban több egyeztetésen is részt vett közölte: az MSZP és a DK zsarolással erőlteti rá jelöltjeit a többiekre. Ingyenessé tenné a BKV közlekedést a Budapestiek számára - közölte Berki Krisztián főpolgármesteri programismertetőjén. Berki Krisztián szerint a BKV járművein nincs olyan szolgáltatás, amiért fizetni kellene - a turistákkal ugyanakkor magasabb BKV-díjakat fizettetne. Megvédjük Kriza Ákos emberi méltóságát, és meg fogjuk védeni munkájának miskolci eredményeit - jelentette ki Alakszai Zoltán, a Fidesz-KDNP miskolci polgármesterjelöltje. Matricák és szórólapok osztogatásával tiltakozott a Mi Hazánk Mozgalom Budapesten, a Sziget fesztivál bejáratánál a Coca-Cola „devianciát népszerűsítő” kampánya ellen. Megújult a Nemzeti Közművek e-autótöltő applikációja, az ügyfelek ezentúl Mobiliti néven találják meg az alkalmazást. Egyszer és mindenkorra ki kellene tiltani a forgalomból azt, aki vezetés közben okostelefont használ - vélekedetett Dobrocsi Endre közlekedésbiztonsági szakértő. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság megtisztítja a korábban itt állomásozó szovjet harckocsizók üzemanyag- és nehézfém szennyeződésétől az esztergomi Strázsa-hegyet - mondta Rácz András államtitkár. Május óta már több mint 40 éles riasztásuk volt a Magyar Honvédség Gripenjeinek a balti légtérben - közölte Ugrik Csaba, a Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegységének parancsnoka. Júliusban emelkedett az illegális úton Európába érkező bevándorlók száma az előző havi adatokhoz képest - közölte az Európai Unió part- és határvédelmi ügynöksége. Árulással vádolja a kisebbik olasz kormánypárt vezetője Matteo Salvinit. Luigi di Maio közölte: a belügyminiszter a Silvio Berlusconi vezette szélsőjobboldali „Hajrá Olaszország!”-gal akar összeállni. Fordulat következhet be az olasz bevándorlási politikában és megszaporodhat az olasz partokra érkező migránsok száma, ha az Öt Csillag Mozgalom átmeneti kormányt alakít az ellenzéki Demokrata Párttal – közölte Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes. Franciaország, Németország, Olaszország, Nagy Britannia és az Egyesült Államok kormánya közösen szólította fel Szerbiát és Koszovót, hogy az EU égisze alatt folytassa az euroatlanti integrációjához szükséges tárgyalásokat - közölte a szerb sajtó. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának cselekvésképtelenségét kifogásolta a konfliktusok megoldásában Heiko Maas német külügyminiszter. Az ukrán elnök rendeletben utasította a kormányt, hogy dolgozzon ki törvényjavaslatot az ukrán állampolgárság megszerzésének egyszerűsítéséről azon külföldiek számára, akik részt vettek Ukrajna védelmében folytatott harci cselekményekben. A kormányellenes moszkvai megmozdulások nem politikai válság jelei a Kreml megítélése szerint - közölte Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. Államcsínyt kísérelt meg Kirgizisztánban Almazbek Atambajev volt elnök - közölte a kirgiz állambiztonsági bizottság vezetője. Újabb négy ellenzéki parlamenti képviselőt fosztott meg mentelmi jogától a Nicolás Maduro elnök híveiből álló alkotmányozó gyűlés Venezuelában - a politikusokat árulással vádolják. Több mint háromszáz járatot törölt a hongkongi nemzetközi repülőtér vezetése, miután a légikikötőben ötödik napja ülőtüntetés zajlik. Rohamrendőrök hatoltak be a hongkongi nemzetközi repülőtérre, és összecsaptak az ott ülősztrájkot folytató tüntetőkkel. Katasztrófa lenne a kínai beavatkozás a politikai válság sújtotta Hongkongban a különleges közigazgatási terület utolsó brit kormányzója szerint. Chris Patten úgy véli, Hszi Csin-ping kínai államfőnek az emberek egyesítésére kellene törekednie. Kiköltöztették otthonaikból a múlt heti rakétarobbanás közelében fekvő észak-orosz település lakóit - Nyonoksza városát hivatalosan egy katonai gyakorlat miatt evakuálták. Késsel járókelőkre támadt egy férfi Sydneyben, a támadót a járókelők ártalmatlanítottak, és a kiérkező rendőrök őrizetbe vették. Egy női holttestet is találtak a támadás helyszínéhez közel, és vizsgálják, hogy a két bűncselekmény között van-e összefüggés. A hetek óta tartó szárazság és az erős szelek miatt újabb erdőtüzek lobbantak fel a görögországi Évia szigetén és az Athéntól északra fekvő Thívában. Két megfelelően hatékonynak bizonyult gyógyszert választott ki az Egészségügyi Világszervezet az ebola leküzdésére kifejlesztett gyógyszerek közül, és ezentúl csak ezeket alkalmazzák a járványos betegség kezeléséhez. Világszerte jelentősen emelkedett a bejelentett kanyarós megbetegedések száma - közölte az Egészségügyi Világszervezet. Zivatarveszély és a várható sok eső miatt adott ki figyelmeztetéseket szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat. Megtalálták a Sziget fesztiválon elfogott két holland drogkereskedő autóját, amelyből tizenhét kilónyi drog került elő - mintegy százmillió forint értékű kábítószert foglalt le a rendőrség. Vádat emeltek egy 27 éves kiskunhalasi férfi ellen, aki elvitt egy lezáratlan személyautót, majd rendszámot és üzemanyagot lopott hozzá, tankolás után pedig megrongálta a benzinkutat. Csaknem minden negyedik vállalkozásnál talált valami szabálytalanságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal balatoni ellenőrzéssorozatán - a kiszabott mulasztási bírság megközelíti a 115 millió forintot. Több szabálytalanságot talált az Állami Számvevőszék a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál a vizsgált 2015-2017-es időszakban. A magyar női röplabda-válogatott 3:0-ra legyőzte a spanyol csapatot a szombathelyi Savaria Kupa nemzetközi felkészülési tornán. Korábbi szándékával ellentétben mégsem indul el a Grundfos Tatabánya férfi kézilabdacsapata a SEHA Liga következő idényében. A Ferencváros női labdarúgócsapata 2:2-es döntetlent játszott a Spartak Suboticával a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában, így rosszabb gólkülönbsége miatt második helyre szorult szerb riválisa mögött, és nem jutott tovább. Ivan Perisic világbajnoki ezüstérmes horvát labdarúgót az Internazionale egy évre kölcsönadta a Bayern Münchennek. A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség öt orosz versenyzőt eltiltott doppingolás miatt.