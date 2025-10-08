Donald Trump a Hamász teljes lefegyverzését is célul tűzte ki

Megosztás itt:

A Hamásszal folytatott izraeli tárgyalásokhoz az információik szerint ma csatlakozik Steve Witkoff amerikai különmegbízott is, akit Jared Kushner kísér. Elemzők szerint Witkoff részvétele növelheti annak esélyét, hogy Izrael a vitás kérdésekben némi engedményt tegyen. A megbeszéléseken részt vesz továbbá Ron Dermer, az izraeli kormány egyik vezető tagja, valamint Ibrahim Kalin török hírszerzési vezető és Mohammed bin Abdulrahman al-Thani katari miniszterelnök is – utóbbiak a Hamász felé is rendelkeznek közvetlen kapcsolatokkal, írja a Tagesschau.

A terrorszervezet főtárgyalója, Halíl al-Hadzsa az Al-Kahera News csatornának nyilatkozva kijelentette: a Hamász csak akkor hajlandó a túszok szabadon bocsátására, ha valódi garanciákat kap arra, hogy Izrael a megállapodás után nem folytatja a támadásokat. Nem bízunk a megszálló hatalomban egyetlen pillanatra sem – fogalmazott a Hamász képviselője, hozzátéve, hogy Izrael soha nem tartotta be az ígéreteit. A Hamász követelései szerint a háború teljes befejezésének meg kell előznie bármiféle túsz- vagy fogolycserét. A szervezet több ismert palesztin rab szabadon engedését is sürgeti, amit Izrael egyelőre elutasít.

Donald Trump – aki informális közvetítőként szintén bekapcsolódott a folyamatba – egy olyan tervet terjesztett elő, amely a Hamász teljes lefegyverzését, a Gázai övezet fokozatos izraeli kiürítését és a túszok szabadon engedését irányozza elő. A javaslat értelmében a Hamász semmilyen szerepet nem tölthetne be a térség jövőbeni irányításában, amit a terrorszervezet elutasít, mivel ragaszkodik politikai befolyásához.

Fotó: Shutterstock