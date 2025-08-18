Donald Trump: A háború véget fog érni

Megosztás itt:

Megtiszteltetés az ukrán elnököt fogadni – jelentette ki Donald Trump az Ovális Irodában, oldalán az ukrán elnökkel. Az amerikai elnök egyúttal kiemelte: nemrég megbeszéléseket folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amelyek alapján úgy érzi elérkezhet egy megállapodás. Trump egyúttal nagyon fontosnak nevezte, hogy ennyi vezető gyűlt ma össze a Fehér Házba a konfliktus lezárásáról beszélni.

Az ukrán elnök megköszönte Donald Trump erőfeszítéseit és újfent hangsúlyozta: a vérontást meg kell állítani. Ezek mellett Zelenszkij egy levelet is átadott, amit a felesége írt Melania Trumpnak, valamint megköszönte a lehetőséget, hogy az európai vezetők is elkísérhették erre a megbeszélésre.

Donald Trump újságírói kérdésre kijelentette: a háború véget fog érni. Azt nem tudom megmondani, hogy mikor, de Zelenszkij és Putyin is azt akarja hogy vége legyen és vége is lesz – hangsúlyozta az elnök, valamint hozzátette: ez a háború az ő elnöksége alatt nem történhetett volna meg.

Az ukrán elnök kérdésre válaszolva elmondta: Ukrajnának továbbra is fontosak az amerikai fegyverek, hiszen Európában jelenleg nincs senki aki megfelelő mennyiségű és minőségű légvédelmi elhárító fegyvert tudna szolgáltatni. Ez azonban Ukrajna számára nagyon fontos a jövőbeni biztonság szempontjából. Egy másik kérdés kapcsán Zelenszkij kifejtette, az országnak minden biztonsági garanciára szüksége van: fegyverek, kiképzések és hírszerzési információk.

Donald Trump a sajtótájékoztató végén elárulta: a megbeszélés után beszélni fog telefonon Vlagyimir Putyinnal. Lehet hogy sikerül egy háromoldalú találkozót megszervezni ezután. Ha nem, akkor tovább küzdünk – hangsúlyozta az elnök.

Fotó: képernyőfotó