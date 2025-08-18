Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 18. Hétfő Ilona napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Donald Trump: A háború véget fog érni

2025. augusztus 18., hétfő 20:14 | Magyar Nemzet
Trump Zelenszkij Háború Ukrajnában White Houser

z amerikai elnök néhány napja Vlagyimir Putyinnal egyeztetett és Trump az alaszkai megbeszélés után az átfogó béke fontosságát hangsúlyozta. Augusztus 18-án Zelenszkij Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz Donald Trumppal, hogy az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről egyeztessenek. Az ukrán elnököt a „hajlandók koalíciója” is elkíséri az Ovális Irodában tartandó történelmi jelentőségű egyeztetésre.

  • Donald Trump: A háború véget fog érni

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Megtiszteltetés az ukrán elnököt fogadni – jelentette ki Donald Trump az Ovális Irodában, oldalán az ukrán elnökkel. Az amerikai elnök egyúttal kiemelte: nemrég megbeszéléseket folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amelyek alapján úgy érzi elérkezhet egy megállapodás. Trump egyúttal nagyon fontosnak nevezte, hogy ennyi vezető gyűlt ma össze a Fehér Házba a konfliktus lezárásáról beszélni. 

Az ukrán elnök megköszönte Donald Trump erőfeszítéseit és újfent hangsúlyozta: a vérontást meg kell állítani. Ezek mellett Zelenszkij egy levelet is átadott, amit a felesége írt Melania Trumpnak, valamint megköszönte a lehetőséget, hogy az európai vezetők is elkísérhették erre a megbeszélésre. 

Donald Trump újságírói kérdésre kijelentette: a háború véget fog érni. Azt nem tudom megmondani, hogy mikor, de Zelenszkij és Putyin is azt akarja hogy vége legyen és vége is lesz – hangsúlyozta az elnök, valamint hozzátette: ez a háború az ő elnöksége alatt nem történhetett volna meg. 

Az ukrán elnök kérdésre válaszolva elmondta: Ukrajnának továbbra is fontosak az amerikai fegyverek, hiszen Európában jelenleg nincs senki aki megfelelő mennyiségű és minőségű légvédelmi elhárító fegyvert tudna szolgáltatni. Ez azonban Ukrajna számára nagyon fontos a jövőbeni biztonság szempontjából. Egy másik kérdés kapcsán Zelenszkij kifejtette, az országnak minden biztonsági garanciára szüksége van: fegyverek, kiképzések és hírszerzési információk.

Donald Trump a sajtótájékoztató végén elárulta: a megbeszélés után beszélni fog telefonon Vlagyimir Putyinnal. Lehet hogy sikerül egy háromoldalú találkozót megszervezni ezután. Ha nem, akkor tovább küzdünk – hangsúlyozta az elnök. 

Fotó: képernyőfotó

További híreink

Újabb eső és a lehűlés jön, mutatjuk, mikor

Kárelhárítási készültség a Balatonnál: ürülékes víz került a tóba

Hihetetlen módszerrel lopják a benzint Óbudán

A humanoid gép és a gépies ember szép új világa

A Liverpool sztárjának máris megvan a véleménye Kerkez Milosról

A Fradit máris kiejtette a Qarabag, az azeriek ebbe kapaszkodnak bele + videó

Megerősítették: Ruszin-Szendi Romulusz nem fizetett a zsírleszívásáért + videó

Az ötgólos győzelem után a kamerák előtt mérgelődött az NB I-es edző

A lehető legtragikusabb hír érkezett a versenyen eltűnt futóról

További híreink

A lehető legtragikusabb hír érkezett a versenyen eltűnt futóról

Szijjártó Péter szerint az ukrán külügyminiszter figyelmét valahogy elkerülték a tények

Bayer Zsolt: Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Külföldiek taroltak le mindent az M6-os pihenőjénél
2
Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust
3
Fájdalmas veszteség érte a filmvilágot
4
Zelenszkij már Washingtonban – Brüsszel attól tart, hogy túl közel kerül a békéhez
5
Macron odaszúrt Putyinnak: „nem békét akar, hanem kapitulációt
6
Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó
7
Visszavárja a politikába Varga Juditot a Fidesz-frakcióvezetője + videó
8
Szijjártó Péter szerint az ukrán külügyminiszter figyelmét valahogy elkerülték a tények
9
Magyar Péter nem tudta helyesen leírni az orosz nagykövet nevét + videó
10
Robbantást hiúsított meg a Krími hídon az FSZB

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!